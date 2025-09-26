Решено: Синята зона в Хасково става 2 лева на час, 1 лев ще е паркирането до 30 минути

Синята зона в Хасково поскъпва от 1 на 2 лева за час. Предложението бе прието на днешното заседание на Общински съвет Хасково след дебати. То бе подкрепено от 32-ма съветници, четирима бяха „против“ и четирима се въздържаха

Ще може да се паркира до 30 минути срещу такса от 1 лев. С решението отпада абонаментът от 20 лева по месторабота. Годишният абонамент поскъпва от 540 на 840 лева. Въвежда се 3-месечна такса от 225 лева. Без промяна остава годишният абонамент по местоживеене от 120 лева.

Свалянето на скоба поскъпва от 25 на 40 лева. При повреждане на скобата, водачът на колата ще трябва да плати глоба между 100 и 200 лева.

Много от общинските съветници изказаха мнения по докладна записката с исканото увеличение на цените и въвежданите промени. Имаше предложения за изграждане на многоетажен паркинг в центъра на Хасково, цялата градска част на областния град да стане синя зона, включително и всички улици да станат еднопосочни. Беше припомнено за изграждането на „джобове“ до училищата в Хасково, за да може родителите да спират за кратко, оставяйки децата си и облекчаване сутрешния трафик.

