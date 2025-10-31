От х:

Календар

От 1 ноември паркирането в Хасково става 2 лева на час, обновяват табелите

    Цената за паркиране в Хасково скача двойно от 1 ноември 2025 г. Това важи за синята зона и за двата общински паркинга – пред комплекс „21 век“ и до хотел „Аида“.

    Припомняме, че увеличението бе прието с решение на Общински съвет Хасково. Паркирането за час поскъпва от 1 на 2 лева. Въвежда се паркиране до 30 минути за 1 лев. Във връзка с новите цени, днес служители на общинското предприятие „Тролейбусен транспорт“ правеха корекции на табелите.

    С решението на местния парламент отпада абонаментът от 20 лева по месторабота за месец. Годишният абонамент поскъпва от 540 на 840 лева. Въвежда се 3-месечна такса от 225 лева. Без промяна остава годишният абонамент по местоживеене от 120 лева.

    Свалянето на скоба поскъпва от 25 на 40 лева. При повреждане на скобата, нарушителят ще трябва да плати глоба между 100 и 200 лева.

    Коментари в сайта (8)

    • 1
      Бъ
      бъззз
      29 -2
      14:07, 31 окт 2025
      Колко става цената на паркирането след бариерката в уличката встрани и зад общината?
      Това не разбрах само.
      Останалото е ясно.
      Отговор
    • 2
      Пе
      Петров
      19 -6
      15:05, 31 окт 2025
      Хасково е толкова малък град,че от единия до другия край го вземаш максимум за 1 час.Ходете пеша.Хем е здравословно хем е безплатно.Тук изключвам притежателите на лъскави лимузини в повечето случаи дами на /преуспели/бизнесмени, които искат да изпъкнат пред обществеността на Хасково.А и на много места можете да използвате и велосипед.
      Отговор
    • 3
      Пъ
      Пъпеша
      19 -6
      16:18, 31 окт 2025
      Много е трудно ходете пеша бе прости фекалопитеци.Аз синя зона не съм плащал от както беше 0.50 стотинки.Има паркинги на веригите спри си колата свърши си работата в центъра като те мързи.Друг е въпроса че всяка фръцла с надути джуки пациент на доктор Енчев трябва да покаже какъв жиб си е изработила вдигайки кълки.
      Отговор
      • Мх
        Мх
        5 -6
        18:38, 31 окт 2025
        Пише се “откакто”бе халка проста
      • Пъ
        Пъпеша
        8 -1
        20:50, 31 окт 2025
        Като ти гледам умствения капацитет много ми мясаш на една хасковска звезда плод на несполучлив аборт която я мандръсват всяка вечер изодзадно може и да греша ама той или тя по скоро се изразява така
      • Mh
        Mhm
        0 -8
        21:24, 31 окт 2025
        Кажи как се казваш палячо, много си надъхан в сайт... Виж коментара
      • Пъ
        Пъпеша
        12 0
        21:36, 31 окт 2025
        Разбрах че си задклавиатурна амеба Само не можах да разбера от амбриажите ли си или отнапомпаните джуки.А с лафа халка се изразяват малките посерковци около 16-17 години които с нетърпение очакват тати да им купи кола да плащат по два лева синя зона.А между другото казвам се Хюсеин и го мажа с вазелин .А ти си стой зад клавиатурата не ми пречиш
    • 4
      44
      4444
      8 0
      20:49, 31 окт 2025
      Къде спи КЗП?
      Какво е това 100% увеличение?
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате.
    Вход

