От 1 ноември паркирането в Хасково става 2 лева на час, обновяват табелите

Цената за паркиране в Хасково скача двойно от 1 ноември 2025 г. Това важи за синята зона и за двата общински паркинга – пред комплекс „21 век“ и до хотел „Аида“.

Припомняме, че увеличението бе прието с решение на Общински съвет Хасково. Паркирането за час поскъпва от 1 на 2 лева. Въвежда се паркиране до 30 минути за 1 лев. Във връзка с новите цени, днес служители на общинското предприятие „Тролейбусен транспорт“ правеха корекции на табелите.

С решението на местния парламент отпада абонаментът от 20 лева по месторабота за месец. Годишният абонамент поскъпва от 540 на 840 лева. Въвежда се 3-месечна такса от 225 лева. Без промяна остава годишният абонамент по местоживеене от 120 лева.

Свалянето на скоба поскъпва от 25 на 40 лева. При повреждане на скобата, нарушителят ще трябва да плати глоба между 100 и 200 лева.