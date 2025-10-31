Концерти, спектакли, фестивали и изложби през ноември в Хасково

Редица събития са предвидени в културната програма на Община Хасково през ноември, съобщиха от общинската администрация.

През месеца ще има концерт на Ансамбъл „Българи“ – Варна, юбилеен концерт по случай 65 години от създаването на ПАНПТ „Китна Тракия“ при НЧ „Тракия-2008“ – Хасково. Предвидени са спектакли, постановки и изложби. Ще се проведе Арт фестивал „Фантазия“.

СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2025 г.

1 ноември (събота)

11:00 ч. РИМ – Хасково

„Будителството – доблест и култура“ – прожекция на слово на Ваклуш Толев

01 – 02 ноември ( събота-неделя)

ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Арт фестивал „Фантазия“

3 ноември (понеделник)

18:00 ч. РИМ – Хасково

„Южната приказка на йорДАНЧО“ – фотоизложба, посветена на 70-годишнината от рождението на фотографа Данчо Йорданов

4 ноември (вторник)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, централно фоайе

Изложба на творбите от Седми национален фестивал „Поезия в цвят“, организиран от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

5 ноември (сряда)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

„Кино в библиотеката“ – прожекция на документално и късо кино

6 ноември (четвъртък)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Виктория Калоянова представя своя роман „Народът на Ария“

18:00 ч. РИМ – Хасково, зала Археология, ет. 1

Руси Чанев представя книгата на Филип Димитров „В памет на отминалото поколение“

7 ноември (петък)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Среща с автограф с авторката на исторически трилъри Гергана Лаптева

19.00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Коренът“ – концерт на Ансамбъл „Българи“ – Варна

11 ноември (вторник)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Владимир Зарев представя своя роман „И аз слязох“

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Извънредно неудобно“ – постановка с участието на Здрава Каменова, Стефания Колева и Богдана Трифонова

1 2 ноември (сряда)

17:30 ч. ХГ „Форум“

„Експресивно“ – изложба живопис на Златка Добрева, член на Дружеството на Хасковските художници

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Васил Хаджиилиев представя книгата си „В страната на Съветите – 80 години по-късно“

18:30 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Албена“ – постановка на театрална школа „Арлекин“ при ОНЧ „Заря-1858“

13 ноември (четвъртък)

18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Концерт по случай 25-годишния юбилей на Група за стари градски песни и шлагери „Нежни думи“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

14 ноември (петък)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Не те познавам вече“ – постановка с участието на Любо Нейков, Румен Угрински, Роберт Янакиев, Илияна Лазарова, Дона Вълова и Катерина Борисова

15 ноември (събота)

11:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

ДВЕ КАЛИНКИ – ПРЕМИЕРА

Детски спектакъл от Евелина Кьосовска

Режисьор Евелина Кьосовска

Участват: Стефана Дункова, Нелина Михайлова

19 ноември (сряда)

17:00 ч. Зала „Хасково“

Представяне на документалния филм на Георги Кременаров „Десети пехотен Родопски полк по пътя на безсмъртието 1885-1945 г.“ и среща-разговор с автора на филма. Събитието е част от честванията, посветени на 140 години от създаването на славния Десети пехотен Родопски полк.

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Среща-разговор с писателя Александър Секулов

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

Гостува ДТ „Невена Коканова“ – Ямбол

МИЛИОНЕРЪТ

Комедия от Йордан Йовков

Режисьор Богдан Петканин

Участват: Тончо Токмакчиев, Цветелина Кънева, Радослава Донева, Николай Ганчев, Димитър Димитров, Михаил Лазаров, Даниела Райчевска, Георги Ружичка, Атанас Жеков-Кроко, Капка Валентинова, Росица Атанасова, Белослава Калчева, Дея Динева

2 0 ноември (четвъртък)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Юбилейна творческа вечер на поетесата Ели Видева, организирана от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

17:30 ч. ХГ „Атанас Шаренков“

Изложба „30 години Театър „Дани и Деси“ и премиерно представление на спектакъла „Тъпанъ“

21 ноември (петък)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Костадина Костова представя романа си „Трифена”

18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Юбилеен концерт по случай 65 години от създаването на ПАНПТ „Китна Тракия“ при НЧ „Тракия-2008“ – Хасково, по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

25 ноември (вторник)

17:30 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково

„В духа на Димитър Иванов – Лицо“ – изложба на възпитаниците на Арт школа „Дъга“ при Младежки център – Хасково

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Музикално-поетичен спектакъл на поетесите Павлина Йосева и Светлана Йонкова, организиран от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Танцов спектакъл на Балетна формация „РОНА“ към ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

26 ноември (сряда)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Шаферки завинаги“ – постановка на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ – София с участието на Анита Ангелова, Маргарита Хлебарова, Ирина Първанова, Албена Михова, Силвия Лулчева и Албена Павлова