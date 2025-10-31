Концерти, спектакли, фестивали и изложби през ноември в Хасково

Редица събития са предвидени в културната програма на Община Хасково през ноември, съобщиха от общинската администрация.
През месеца ще има концерт на Ансамбъл „Българи“ – Варна, юбилеен концерт по случай 65 години от създаването на ПАНПТ „Китна Тракия“ при НЧ „Тракия-2008“ – Хасково. Предвидени са спектакли, постановки и изложби. Ще се проведе Арт фестивал „Фантазия“.
СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2025 г.
1 ноември (събота)
11:00 ч. РИМ – Хасково
„Будителството – доблест и култура“ – прожекция на слово на Ваклуш Толев
01 – 02 ноември (събота-неделя)
ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Арт фестивал „Фантазия“
3 ноември (понеделник)
18:00 ч. РИМ – Хасково
„Южната приказка на йорДАНЧО“ – фотоизложба, посветена на 70-годишнината от рождението на фотографа Данчо Йорданов
4 ноември (вторник)
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, централно фоайе
Изложба на творбите от Седми национален фестивал „Поезия в цвят“, организиран от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково
5 ноември (сряда)
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
„Кино в библиотеката“ – прожекция на документално и късо кино
6 ноември (четвъртък)
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Виктория Калоянова представя своя роман „Народът на Ария“
18:00 ч. РИМ – Хасково, зала Археология, ет. 1
Руси Чанев представя книгата на Филип Димитров „В памет на отминалото поколение“
7 ноември (петък)
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Среща с автограф с авторката на исторически трилъри Гергана Лаптева
19.00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„Коренът“ – концерт на Ансамбъл „Българи“ – Варна
11 ноември (вторник)
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Владимир Зарев представя своя роман „И аз слязох“
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„Извънредно неудобно“ – постановка с участието на Здрава Каменова, Стефания Колева и Богдана Трифонова
12 ноември (сряда)
17:30 ч. ХГ „Форум“
„Експресивно“ – изложба живопис на Златка Добрева, член на Дружеството на Хасковските художници
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“ – Хасково, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Васил Хаджиилиев представя книгата си „В страната на Съветите – 80 години по-късно“
18:30 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„Албена“ – постановка на театрална школа „Арлекин“ при ОНЧ „Заря-1858“
13 ноември (четвъртък)
18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Концерт по случай 25-годишния юбилей на Група за стари градски песни и шлагери „Нежни думи“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково
14 ноември (петък)
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„Не те познавам вече“ – постановка с участието на Любо Нейков, Румен Угрински, Роберт Янакиев, Илияна Лазарова, Дона Вълова и Катерина Борисова
15 ноември (събота)
11:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково
Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково
ДВЕ КАЛИНКИ – ПРЕМИЕРА
Детски спектакъл от Евелина Кьосовска
Режисьор Евелина Кьосовска
Участват: Стефана Дункова, Нелина Михайлова
19 ноември (сряда)
17:00 ч. Зала „Хасково“
Представяне на документалния филм на Георги Кременаров „Десети пехотен Родопски полк по пътя на безсмъртието 1885-1945 г.“ и среща-разговор с автора на филма. Събитието е част от честванията, посветени на 140 години от създаването на славния Десети пехотен Родопски полк.
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Среща-разговор с писателя Александър Секулов
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково
Гостува ДТ „Невена Коканова“ – Ямбол
МИЛИОНЕРЪТ
Комедия от Йордан Йовков
Режисьор Богдан Петканин
Участват: Тончо Токмакчиев, Цветелина Кънева, Радослава Донева, Николай Ганчев, Димитър Димитров, Михаил Лазаров, Даниела Райчевска, Георги Ружичка, Атанас Жеков-Кроко, Капка Валентинова, Росица Атанасова, Белослава Калчева, Дея Динева
20 ноември (четвъртък)
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Юбилейна творческа вечер на поетесата Ели Видева, организирана от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково
17:30 ч. ХГ „Атанас Шаренков“
Изложба „30 години Театър „Дани и Деси“ и премиерно представление на спектакъла „Тъпанъ“
21 ноември (петък)
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Костадина Костова представя романа си „Трифена”
18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Юбилеен концерт по случай 65 години от създаването на ПАНПТ „Китна Тракия“ при НЧ „Тракия-2008“ – Хасково, по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково
25 ноември (вторник)
17:30 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково
„В духа на Димитър Иванов – Лицо“ – изложба на възпитаниците на Арт школа „Дъга“ при Младежки център – Хасково
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Музикално-поетичен спектакъл на поетесите Павлина Йосева и Светлана Йонкова, организиран от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Танцов спектакъл на Балетна формация „РОНА“ към ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково
26 ноември (сряда)
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„Шаферки завинаги“ – постановка на Сатиричен театър „Алеко Константинов“ – София с участието на Анита Ангелова, Маргарита Хлебарова, Ирина Първанова, Албена Михова, Силвия Лулчева и Албена Павлова
