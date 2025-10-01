Концерт на Орлин Горанов, фестивали, комедии и Международен конкурс за цигулари в Хасково през октомври

Редица събития са включени в Културната програма на Община Хасково през октомври. На 7 октомври от 19:00 ч. в ОНЧ „Заря – 1858“ е организиран концерт на Орлин Горанов и Оркестър на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново.
Предвидени са фестивали. „Здравей, Здраве“ ще се проведе на 4 и 5 октомври в Регионалния исторически музей от 8:30 часа. На 11 и 12 октомври в читалище „Заря“ ще се проведе Шести национален фолклорен фестивал „С песните на Тодор Кожухаров“, организиран от НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1961“ по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково.
През този месец ще има комедийни постановки, представяне на книги и други културни събития. В периода 16-19 октомври в читалище „Заря“ е организиран Международен конкурс за цигулари и 50-и Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“.
ХАСКОВО – СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2025 г.
1 октомври (сряда)
18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково, фоайе
Юбилейна творческа вечер на поетесата Мина Карагьозова
3 октомври (петък)
19:00 ч. пред ОП „Младежки център“ – Хасково
Рок концерт, посветен на Международния ден на музиката – 1 октомври, с участието на хасковските групи GF BAND, ADIBAND и ALIENS
4 октомври (събота)
Парк Ямача
От 11:00 ч. до 13:00 ч. и от 19:30 ч. до 21:30 ч.
Демонстрационни наблюдения по повод Световния ден на астрономията и Световната космическа седмица, организирано от Астрономическа обсерватория към ОП „Младежки център“ – Хасково
18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Тържествен концерт по случай 100 години от основаването на Арменската църква и Арменското училище в гр. Хасково, организиран от НЧ „Арарат-2001“ – Хасково по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково
4 – 5 октомври (събота-неделя)
08:30 ч. РИМ – Хасково
Фестивал „Здравей, Здраве“ – Хасково
7 октомври (вторник)
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Иван Енчев представя стихосбирката си „Ехо от бързей“, организирано от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„Съкровения“ – концерт на Орлин Горанов и Оркестър на МДТ „К. Кисимов“ – Велико Търново
9 октомври (четвъртък)
10:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Детски отдел
Ден на книгите за Хари Потър на тема „Приятели и недоброжелатели“
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Д-р Маргарита Лавчева представя книгата си „Училищни усмивки”
10 октомври (петък)
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Община Хасково и Сдружение „Таланти“ представят премиера на спектакъла „Змеят и голямата балетна бъркотия“, организиран по проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.
11 октомври (събота)
18:30 ч. НЧ „Пробуда – 1925“, с. Конуш
ДКТ „Иван Димов“ – Хасково представя
ВЕЧЕРЯ ЗА ГЛУПАЦИ
Комедия от Франсис Вебер
Режисьор Евгени Будинов
Участват: Иванка Шекерова, Стефан Кондров, Никола Манолевски, Изабела Иванова, Емануил Костадинов, Румен Ангелов, Стефан Цирков.
Събитието се организира от НЧ „Пробуда – 1925“, с. Конуш по програма „Читалища“ на Община Хасково
11 – 12 октомври (събота-неделя)
ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Шести национален фолклорен фестивал „С песните на Тодор Кожухаров“, организиран от НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1961“ – Хасково по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково
14 октомври (вторник)
18:30 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„Оркестър Титаник“ – постановка на Театър „Арлекин“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково
15 октомври (сряда)
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково
РОМ
Комедия от Two Segulls – Боил Банов и Ива Петрони
Режисьор Боил Банов
Участват: Мария Сапунджиева, Иванка Шекерова, Стелиян Николов, Никола Манолевски, Веси Методиева, Емануил Костадинов
16 октомври (четвъртък)
17:30 ч. ХГ „Форум"
„По вълните“ – изложба живопис и малка пластика на Радостин Дамасков
16 – 19 октомври (четвъртък-неделя)
ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Международен конкурс за цигулари и 50-и Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“
18 октомври (събота)
11:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково
Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково
МАЕСТРО ТРА-ЛА-ЛА
Детски спектакъл от Евелина Кьосовска
Режисьор Евелина Кьосовска
Участват: Илиян Диков, Любомир Василев, Нелина Михайлова
21 октомври (вторник)
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„Вражалец“ – постановка на театър „Мелпомена“ с участието на Любомир Нейков, Албена Павлова, Станимир Гъмов, Невена Бозукова и Петьо Петков – Шайбата
22 октомври (сряда)
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„Не сме от тях“ по Чудомир – постановка на МДТ „К. Кисимов“ – Велико Търново
23 октомври (четвъртък)
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково
ПРОЕКТ КОНТРОЛ
Филм на Стойчо Керев
23 – 24 октомври (четвъртък – петък)
ОП „Младежки център“ – Хасково
Национален поетичен конкурс „Майко моя, моя Богородице“ 2025, организиран от СНЦ „Алфа Криейтив Тийм“ по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково
27 октомври (понеделник)
18:30 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
„Госпожа Министершата“ – постановка на Театър „Арлекин“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково
28 октомври (вторник)
17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”
Анна Авиил представя своя исторически роман „Божана”
28 – 30 октомври (вторник – четвъртък)
17:00 ч. ХГ „Атанас Шаренков"
„Кимоната ни говорят“ – представяне на японските кимона и тяхната символика; презентация на икебана и чайна церемония. Събитието е част от 36-и Дни на японската култура в България.
30 октомври (четвъртък)
17:30 ч. ХГ „Форум"
„Моят свят“ – изложба рисунки на Благой Господинов
19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково
Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково
Гостува ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна
ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО
по романа на Антон Дончев
Режисьор Бина Харалампиева
Участват: Стоян Радев, Симеон Лютаков, Веселина Михалкова, Кольо Стайков, Пламен Димитров, Свилен Стоянов, Николай Божков, Даниела Викторова, Хенри Ескелинен, Виктор Димитров, Георги Георгиев, Зорница Кюркчиева, Милвана Христова