Концерт на Орлин Горанов, фестивали, комедии и Международен конкурс за цигулари в Хасково през октомври

Редица събития са включени в Културната програма на Община Хасково през октомври. На 7 октомври от 19:00 ч. в ОНЧ „Заря – 1858“ е организиран концерт на Орлин Горанов и Оркестър на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново.

Предвидени са фестивали. „Здравей, Здраве“ ще се проведе на 4 и 5 октомври в Регионалния исторически музей от 8:30 часа. На 11 и 12 октомври в читалище „Заря“ ще се проведе Шести национален фолклорен фестивал „С песните на Тодор Кожухаров“, организиран от НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1961“ по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково.

През този месец ще има комедийни постановки, представяне на книги и други културни събития. В периода 16-19 октомври в читалище „Заря“ е организиран Международен конкурс за цигулари и 50-и Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“.

ХАСКОВО – СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2025 г.

1 октомври (сряда)

18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково, фоайе

Юбилейна творческа вечер на поетесата Мина Карагьозова

3 октомври (петък)

19:00 ч. пред ОП „Младежки център“ – Хасково

Рок концерт, посветен на Международния ден на музиката – 1 октомври, с участието на хасковските групи GF BAND, ADIBAND и ALIENS

4 октомври (събота)

Парк Ямача

От 11:00 ч. до 13:00 ч. и от 19:30 ч. до 21:30 ч.

Демонстрационни наблюдения по повод Световния ден на астрономията и Световната космическа седмица, организирано от Астрономическа обсерватория към ОП „Младежки център“ – Хасково

18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Тържествен концерт по случай 100 години от основаването на Арменската църква и Арменското училище в гр. Хасково, организиран от НЧ „Арарат-2001“ – Хасково по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

4 – 5 октомври (събота-неделя)

08:30 ч. РИМ – Хасково

Фестивал „Здравей, Здраве“ – Хасково

7 октомври (вторник)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Иван Енчев представя стихосбирката си „Ехо от бързей“, организирано от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Съкровения“ – концерт на Орлин Горанов и Оркестър на МДТ „К. Кисимов“ – Велико Търново

9 октомври (четвъртък)

10:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Детски отдел

Ден на книгите за Хари Потър на тема „Приятели и недоброжелатели“

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Д-р Маргарита Лавчева представя книгата си „Училищни усмивки”

10 октомври (петък)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Община Хасково и Сдружение „Таланти“ представят премиера на спектакъла „Змеят и голямата балетна бъркотия“, организиран по проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

11 октомври (събота)

18:30 ч. НЧ „Пробуда – 1925“, с. Конуш

ДКТ „Иван Димов“ – Хасково представя

ВЕЧЕРЯ ЗА ГЛУПАЦИ

Комедия от Франсис Вебер

Режисьор Евгени Будинов

Участват: Иванка Шекерова, Стефан Кондров, Никола Манолевски, Изабела Иванова, Емануил Костадинов, Румен Ангелов, Стефан Цирков.

Събитието се организира от НЧ „Пробуда – 1925“, с. Конуш по програма „Читалища“ на Община Хасково

11 – 12 октомври (събота-неделя)

ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Шести национален фолклорен фестивал „С песните на Тодор Кожухаров“, организиран от НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1961“ – Хасково по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

14 октомври (вторник)

18:30 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Оркестър Титаник“ – постановка на Театър „Арлекин“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

15 октомври (сряда)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

РОМ

Комедия от Two Segulls – Боил Банов и Ива Петрони

Режисьор Боил Банов

Участват: Мария Сапунджиева, Иванка Шекерова, Стелиян Николов, Никола Манолевски, Веси Методиева, Емануил Костадинов

16 октомври (четвъртък)

17:30 ч. ХГ „Форум"

„По вълните“ – изложба живопис и малка пластика на Радостин Дамасков

16 – 19 октомври (четвъртък-неделя)

ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Международен конкурс за цигулари и 50-и Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“

18 октомври (събота)

11:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

МАЕСТРО ТРА-ЛА-ЛА

Детски спектакъл от Евелина Кьосовска

Режисьор Евелина Кьосовска

Участват: Илиян Диков, Любомир Василев, Нелина Михайлова

21 октомври (вторник)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Вражалец“ – постановка на театър „Мелпомена“ с участието на Любомир Нейков, Албена Павлова, Станимир Гъмов, Невена Бозукова и Петьо Петков – Шайбата

22 октомври (сряда)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Не сме от тях“ по Чудомир – постановка на МДТ „К. Кисимов“ – Велико Търново

23 октомври (четвъртък)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

ПРОЕКТ КОНТРОЛ

Филм на Стойчо Керев

23 – 24 октомври (четвъртък – петък)

ОП „Младежки център“ – Хасково

Национален поетичен конкурс „Майко моя, моя Богородице“ 2025, организиран от СНЦ „Алфа Криейтив Тийм“ по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

27 октомври (понеделник)

18:30 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Госпожа Министершата“ – постановка на Театър „Арлекин“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

28 октомври (вторник)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Анна Авиил представя своя исторически роман „Божана”

28 – 30 октомври (вторник – четвъртък)

17:00 ч. ХГ „Атанас Шаренков"

„Кимоната ни говорят“ – представяне на японските кимона и тяхната символика; презентация на икебана и чайна церемония. Събитието е част от 36-и Дни на японската култура в България.

30 октомври (четвъртък)

17:30 ч. ХГ „Форум"

„Моят свят“ – изложба рисунки на Благой Господинов

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

Гостува ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна

ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО

по романа на Антон Дончев

Режисьор Бина Харалампиева

Участват: Стоян Радев, Симеон Лютаков, Веселина Михалкова, Кольо Стайков, Пламен Димитров, Свилен Стоянов, Николай Божков, Даниела Викторова, Хенри Ескелинен, Виктор Димитров, Георги Георгиев, Зорница Кюркчиева, Милвана Христова