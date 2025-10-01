От х:

Концерт на Орлин Горанов, фестивали, комедии и Международен конкурс за цигулари в Хасково през октомври

Редица събития са включени в Културната програма на Община Хасково през октомври. На 7 октомври от 19:00 ч. в ОНЧ „Заря – 1858“ е организиран концерт на Орлин Горанов и Оркестър на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново.

Предвидени са фестивали. „Здравей, Здраве“ ще се проведе на 4 и 5 октомври в Регионалния исторически музей от 8:30 часа. На 11 и 12 октомври в читалище „Заря“ ще се проведе Шести национален фолклорен фестивал „С песните на Тодор Кожухаров“, организиран от НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1961“ по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково.

През този месец ще има комедийни постановки, представяне на книги и други културни събития. В периода 16-19 октомври в читалище „Заря“ е организиран Международен конкурс за цигулари и 50-и Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“.

ХАСКОВО – СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2025 г.

1 октомври (сряда)

18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково, фоайе

Юбилейна творческа вечер на поетесата Мина Карагьозова

3 октомври (петък)

19:00 ч. пред ОП „Младежки център“ – Хасково

Рок концерт, посветен на Международния ден на музиката – 1 октомври, с участието на хасковските групи GF BAND, ADIBAND и ALIENS

4 октомври (събота)

Парк Ямача

От 11:00 ч. до 13:00 ч. и от 19:30 ч. до 21:30 ч.

Демонстрационни наблюдения по повод Световния ден на астрономията и Световната космическа седмица, организирано от Астрономическа обсерватория към ОП „Младежки център“ – Хасково

18:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Тържествен концерт по случай 100 години от основаването на Арменската църква и Арменското училище в гр. Хасково, организиран от НЧ „Арарат-2001“ – Хасково по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

4 – 5 октомври (събота-неделя)

08:30 ч. РИМ – Хасково

Фестивал „Здравей, Здраве“ – Хасково

7 октомври (вторник)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Иван Енчев представя стихосбирката си „Ехо от бързей“, организирано от Клуб на дейците на културата по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Съкровения“ – концерт на Орлин Горанов и Оркестър на МДТ „К. Кисимов“ – Велико Търново

9 октомври (четвъртък)

10:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Детски отдел

Ден на книгите за Хари Потър на тема „Приятели и недоброжелатели“

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Д-р Маргарита Лавчева представя книгата си „Училищни усмивки”

10 октомври (петък)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Община Хасково и Сдружение „Таланти“ представят премиера на спектакъла „Змеят и голямата балетна бъркотия“, организиран по проект „Нова визия за културата в община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, BG-RRP-11.021 Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“.

11 октомври (събота)

18:30 ч. НЧ „Пробуда – 1925“, с. Конуш

ДКТ „Иван Димов“ – Хасково представя

ВЕЧЕРЯ ЗА ГЛУПАЦИ

Комедия от Франсис Вебер

Режисьор Евгени Будинов

Участват: Иванка Шекерова, Стефан Кондров, Никола Манолевски, Изабела Иванова, Емануил Костадинов, Румен Ангелов, Стефан Цирков.

Събитието се организира от НЧ „Пробуда – 1925“, с. Конуш по програма „Читалища“ на Община Хасково

11 – 12 октомври (събота-неделя)

ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Шести национален фолклорен фестивал „С песните на Тодор Кожухаров“, организиран от НЧ „Проф. д-р Асен Златаров-1961“ – Хасково по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

14 октомври (вторник)

18:30 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Оркестър Титаник“ – постановка на Театър „Арлекин“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

15 октомври (сряда)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

РОМ

Комедия от Two Segulls – Боил Банов и Ива Петрони

Режисьор Боил Банов

Участват: Мария Сапунджиева, Иванка Шекерова, Стелиян Николов, Никола Манолевски, Веси Методиева, Емануил Костадинов

16 октомври (четвъртък)

17:30 ч. ХГ „Форум"

„По вълните“ – изложба живопис и малка пластика на Радостин Дамасков

16 – 19 октомври (четвъртък-неделя)

ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Международен конкурс за цигулари и 50-и Музикални дни „Проф. Недялка Симеонова“

18 октомври (събота)

11:00 ч. ОП „Младежки център“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

МАЕСТРО ТРА-ЛА-ЛА

Детски спектакъл от Евелина Кьосовска

Режисьор Евелина Кьосовска

Участват: Илиян Диков, Любомир Василев, Нелина Михайлова

21 октомври (вторник)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Вражалец“ – постановка на театър „Мелпомена“ с участието на Любомир Нейков, Албена Павлова, Станимир Гъмов, Невена Бозукова и Петьо Петков – Шайбата

22 октомври (сряда)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Не сме от тях“ по Чудомир – постановка на МДТ „К. Кисимов“ – Велико Търново

23 октомври (четвъртък)

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

ПРОЕКТ КОНТРОЛ

Филм на Стойчо Керев

23 – 24 октомври (четвъртък – петък)

ОП „Младежки център“ – Хасково

Национален поетичен конкурс „Майко моя, моя Богородице“ 2025, организиран от СНЦ „Алфа Криейтив Тийм“ по програма „Културни инициативи“ на Община Хасково

27 октомври (понеделник)

18:30 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

„Госпожа Министершата“ – постановка на Театър „Арлекин“ при ОНЧ „Заря-1858“ – Хасково

28 октомври (вторник)

17:30 ч. РБ „Хр. Смирненски“, Зала „Атанас Ванчев дьо Траси”

Анна Авиил представя своя исторически роман „Божана”

28 – 30 октомври (вторник – четвъртък)

17:00 ч. ХГ „Атанас Шаренков"

„Кимоната ни говорят“ – представяне на японските кимона и тяхната символика; презентация на икебана и чайна церемония. Събитието е част от 36-и Дни на японската култура в България.

30 октомври (четвъртък)

17:30 ч. ХГ „Форум"

„Моят свят“ – изложба рисунки на Благой Господинов

19:00 ч. ОНЧ „Заря – 1858“ – Хасково

Програма на Театър „Иван Димов“ – Хасково

Гостува ДТ „Стоян Бъчваров“ – Варна

ВРЕМЕ РАЗДЕЛНО

по романа на Антон Дончев

Режисьор Бина Харалампиева

Участват: Стоян Радев, Симеон Лютаков, Веселина Михалкова, Кольо Стайков, Пламен Димитров, Свилен Стоянов, Николай Божков, Даниела Викторова, Хенри Ескелинен, Виктор Димитров, Георги Георгиев, Зорница Кюркчиева, Милвана Христова

Над 100 000 контрабандни цигари са открити в камион с мебели
преди 2 минути
Десетки декари лозя са унищожени от пожар, няма пострадали хора
преди 1 час
Хванаха дрогиран водач с метамфетамин в кръвта и топчета марихуана в жилището му
преди 1 час
Затвориха бул. „Илинден“ в Хасково заради резитба на стари тополи
преди 2 часа
Катастрофа с 3 коли затрудни движението край Бизнес центъра в Хасково
преди 3 часа
Сравнително топло и с променлива облачност в сряда, но идва дъжд и захлаждане
преди 3 часа

