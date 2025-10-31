От х:

Задържаха четирима с наркотици в Хасково, Симеоновград и Любимец

Четирима души са задържани с наркотици през изминалото денонощие в Хасково, Симеоновград и Любимец, съобщиха от полицията.

17-годишен любимчанин е хванат със сгъвка суха зелена листна маса, открита в дома му.

В Симеоновград полицаите са проверили 21-годишна с автомобил „Опел“. В дрехите ѝ имало грам метамфетамин.

Със същия вид дрога и грамаж в Хасково е бил доведен младеж на 28 г.

Освен него, в управлението е била и негова връстничка, в чийто дом на улица „Македония“ са открити 2 сгъвки с грам чай за пушене и 2 грама хероин.

Източник: Haskovo.NET

Концерти, спектакли, фестивали и изложби през ноември в Хасково
Закопчаха пиян водач в Хасково
Предимно слънчево и топло в петък
Благой Господинов показа над 50 творби от „Моят свят“ в Хасково
Хасковското ОНЧ „Заря“ дари книги на новоучреденото читалище „Надежда“ в Мандра
ПГТАТ „Н. Й. Вапцаров“ – Хасково: Иновативни практики, европейски опит и STEM бъдеще
