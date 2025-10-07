Арестуваха четирима за наркотици в Хасковска обалст

Четирима са задържани в акция срещу разпространението на дрога в Хасковска област, съобщиха от полицията.

В Хасково криминалисти са заловили 50-годишен, държал в ръката си сгъвка с бяло кристално вещество. Последвала е проверка и в жилището му на булевард „Илинден“, където са открити още от същия вид дрога, 2 везни с остатъци от наркотично вещество. Мъжът предал откритата дрога в размер на общо 15 грама с протокол и сгъвка с метамфетамин. Образувано е досъдебно производство.

В управлението в Харманли е бил доведен 20-годишен, хванат с дрога. При вида на полицаите той изхвърлил 3 сгъвки с бяло кристално вещество с тегло 1,5 грама и 14 сгъвки със суха зелена листна маса с мирис на марихуана. Задържан е до 24 часа по стартиралото бързо производство.

18-годишен е задържан за държане на наркотик в Симеоновград. Младежът е проверен вчера в ранния следобед на улица „Христо Ботев“ в града. В ръката си държал сгъвка с грам бяло кристално вещество – амфетамин.

За същото в Свиленград е пренощувал в ареста 26-годишен от Любимец. Проверката на младия мъж е осъществена в село Белица. В дрехите му е открита сгъвка с 1,3 грама кристална бучка – метамфетамин.