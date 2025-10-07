Облачно и дъждовно, с продължителни и интензивни валежи

От х:

Оранжев код за опасност от наводнения е издаден за всички 11 общини в Хасковска област. Времето днес ще бъде облачно, а валежите от дъжд почти непрекъснати. Очаква се интензивните валежи да спрат едва след 3 часа през нощта утре. Температурите ще бъдат между 9 и 14 градуса.

В сряда ще преобладава облачно време, с валежи от дъжд, на повече места и повече по количество в Северна България. Ще духа умерен вятър от север-северозапад, в североизточните райони – от североизток. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 10° и 15°, а минималните – между 5° и 10°.

През нощта срещу четвъртък вятърът от северозапад временно ще се усили. Валежите ще спрат, най-късно в крайните североизточни и югоизточни райони. През деня над източната половина от страната облачността ще остане значителна и на места там отново ще има превалявания, но вече по-слаби. В западната половина вероятността за валежи е малка, облачността ще се разкъсва и временно ще намалява. Дневните температури ще се повишават.

Източник: Haskovo.NET

