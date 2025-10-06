Учебни коли се струпват на бул. „Илинден“, защото от там започват шофьорските изпити

Огромна опашка от чакащи учебни коли се извива ежедневно на бул. „Илинден“ в Хасково от бензиностанцията в посока кръстовището с бул. „Васил Левски“. Колите често застават пред спирката и автобусите спират до тях, алармираха читатели на Haskovo.net. Освен многото леки учебни коли, там спират и камиони, камиони с ремаркета и автобуси, в зависимост от това за каква категория кандидатстват обучаващите се.

Всъщност, автомобили имат право да паркират там, защото няма знак, който да им забранява това, установи наша проверка на място.

„От години това е стоянката на учебните коли. Оттук започват шофьорските изпити. Ежедневно, всеки работен ден, на изпит са поне 20 курсисти. Изпитващите инспектори от ДАИ са двама. Един изпит за категория „Б“ отнема минимум 25 минути. Двама изпитващи означава, че изпит се провежда едновременно само в две коли. Останалите трябва да изчакат реда си да се освободи изпитващия и да поеме следващата кола“, обясни пред Haskovo.net автоинструкторът Маргарита Тодорова. Тя е и зам.-председател на Българската автоинструкторска колегия (БАК).

Инструкторите са категорични, че това е единственото място, където могат да чакат заедно с курсистите. Преди години учебните автомобили чакаха по същата причина на площад „Лебеда“ в Хасково. След като районът там стана част от „Синя зона“, автошколите се преместват тук.

„Не нарушаваме закона. Ако има коли на спирката – това са по-скоро единични случаи“, твърдят инструкторите. От асоциацията многократно са поставяли проблема пред институциите за регламентиране на специално място в града, откъдето да започват изпитите за шофьори. Но засега никой не им е предложил такова. Формално изискванията на закона са спазени. Няма забраняващ знак за спиране, районът не е част от „Синя зона“ и колите спират „възможно най-вдясно на пътното платно“, каза Маргарита Тодорова.