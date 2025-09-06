От х:

Мото-туристи от цяла Европа с пъстър „Парад на нациите“ в Хасково

    На националния празник – Деня на Съединението Хасково посрещна мото-туристи от 25 европейски държави в един пъстър „Парад на нациите“.

    Всички те са членове на „Европейската Голд Уинг Федерация – GWEF, която всяка година организира една международна среща на мотористи в различна държава.

    На тазгодишната 13-та обиколка на мото-туристите в Европа домакин е Хасково.

    В 16 ч. на площад „Свобода“ в центъра на града се събраха над 100 любители на мотори за да участват в „Парад на нациите“.

    Танцов ансамбъл „Златна Тракия“ на Златка Тимонова посрещна гостите, както традицията повелява, с пита.

    Облечени в красиви носии младите момичета и момчета извиха кръшни български хора, в които се включиха и развълнуваните гости.

    Заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева приветства гостите и им подари знамето на Хасково, което от днес ще бъде посланик на града ни в туристическите приключения на мото-клубовете от цяла Европа.

    Източник: Haskovo.NET

    Още новини от Хасково

    Търсят технически изпълнител във Военно окръжие Хасково с основна месечна заплата 1077 лв.
    преди 3 часа
    Хасково чества 140 години от Съединението на България с тържествена церемония
    преди 6 часа
    НАП търси 1025 граждани в област Хасково за недекларирани доходи за 2024 година
    преди 8 часа
    Грандиозно начало на концертните вечери на Хасково
    преди 9 часа
    Топло, но предимно облачно в събота
    преди 10 часа
    14-годишен сам купи и реставрира „Лада“, ще участва в ретро парада в Хасково
    преди 23 часа

