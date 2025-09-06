Мото-туристи от цяла Европа с пъстър „Парад на нациите“ в Хасково

На националния празник – Деня на Съединението Хасково посрещна мото-туристи от 25 европейски държави в един пъстър „Парад на нациите“.

Всички те са членове на „Европейската Голд Уинг Федерация – GWEF, която всяка година организира една международна среща на мотористи в различна държава.

На тазгодишната 13-та обиколка на мото-туристите в Европа домакин е Хасково.

В 16 ч. на площад „Свобода“ в центъра на града се събраха над 100 любители на мотори за да участват в „Парад на нациите“.

Танцов ансамбъл „Златна Тракия“ на Златка Тимонова посрещна гостите, както традицията повелява, с пита.

Облечени в красиви носии младите момичета и момчета извиха кръшни български хора, в които се включиха и развълнуваните гости.

Заместник-кметът на Община Хасково Мария Вълчева приветства гостите и им подари знамето на Хасково, което от днес ще бъде посланик на града ни в туристическите приключения на мото-клубовете от цяла Европа.