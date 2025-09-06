От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

33 °C

Търсят технически изпълнител във Военно окръжие Хасково с основна месечна заплата 1077 лв.

От Министерството на отбраната обявиха свободно място във Военно окръжие Хасково.

Предлаганата длъжност е технически изпълнител, който ще участва в поддържането и съхраняването на регистри, в изготвянето на военноотчетни документи, както и ще подпомага дейностите по военния отчет на българските граждани в областта.

Професионален опит не се изисква, но минималната образователни степен е средно образование.

Основното месечно възнаграждение е 1077 лева като са предвидени допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит, както и допълнителни социални придобивки.

Документи за кандидатстване се подават в регистратурата на Военно окръжие най-късно до 17 септември 2025 г.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта (1)

  • 1
    Де
    де е България
    2 0
    16:47, 6 сеп 2025
    А като минем в евро,510 евро заплата на месец!Вай вай вай.
    Отговор
Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Хасково чества 140 години от Съединението на България с тържествена церемония
Хасково чества 140 години от Съединението на България с тържествена церемония
преди 4 часа
НАП търси 1025 граждани в област Хасково за недекларирани доходи за 2024 година
НАП търси 1025 граждани в област Хасково за недекларирани доходи за 2024 година
преди 7 часа
Грандиозно начало на концертните вечери на Хасково
Грандиозно начало на концертните вечери на Хасково
преди 7 часа
Топло, но предимно облачно в събота
Топло, но предимно облачно в събота
преди 8 часа
14-годишен сам купи и реставрира „Лада“, ще участва в ретро парада в Хасково
14-годишен сам купи и реставрира „Лада“, ще участва в ретро парада в Хасково
преди 22 часа
Девойки и младежи от Унгария и Гърция се преобразиха с автентични български народни носии в Хасково
Девойки и младежи от Унгария и Гърция се преобразиха с автентични български народни носии в Хасково
преди 23 часа

Препоръчано видео

img
Музика – David Guetta & OneRepublic - I Don't Wanna Wait

Случаен виц

Хасково чества 140 години от Съединението на България с тържествена церемония

Заекът никога няма да изпревари костенурката. - Зенон

Последни обяви

Случайна рецепта

Крокети от зеленчуци
Крокети от зеленчуци

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини