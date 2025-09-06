Търсят технически изпълнител във Военно окръжие Хасково с основна месечна заплата 1077 лв.

От Министерството на отбраната обявиха свободно място във Военно окръжие Хасково.

Предлаганата длъжност е технически изпълнител, който ще участва в поддържането и съхраняването на регистри, в изготвянето на военноотчетни документи, както и ще подпомага дейностите по военния отчет на българските граждани в областта.

Професионален опит не се изисква, но минималната образователни степен е средно образование.

Основното месечно възнаграждение е 1077 лева като са предвидени допълнителни възнаграждения за трудов стаж и професионален опит, както и допълнителни социални придобивки.

Документи за кандидатстване се подават в регистратурата на Военно окръжие най-късно до 17 септември 2025 г.