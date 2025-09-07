От х:

Над 80 свободни работни места в Хасково

Над 80 са обявените тази седмица работни места в Хасково. Според информационния бюлетин от Бюрото по труда с висше образование се търсят 11 учители, 4 медицински лица, няколко инженери.

Свободни позиции за хората с основни и средно образование има в сферите на ресторантьорството и услугите: сервитьори, камериерки, помощници кухня, продавач-консултанти, шофьори, електромонтьори, касиери и др.

Повече информация за обявените свободни места хората могат да получат на място от трудовите посредници или от сайта на Бюрото по труда в Хасково.

Източник: Haskovo.NET

Последни новини