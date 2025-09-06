Хасково чества 140 години от Съединението на България с тържествена церемония

В Хасково отбелязаха 140 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия с тържествена церемония.

Празничният ритуал, който се проведе на площад „Свобода“ бе организиран от Община Хасково, Военно формирование 52 740 Хасково и Военно формирование 22 280 Корен.

На церемонията присъстваха представители на обществени и патриотични организации, институции, политически сили, жители и гости на града.

Официалното поднасяне на венци и цветя беляза началото на празничното събитието, в което взеха участие Духов оркестър Хасково и Народен оркестър при Община Хасково.

В своята тържествена реч кметът на община Хасково Станислав Дечев припомни, че Съединението е най-значимото събитие в третата българска държава. Той възпомена, че „славни, знайни и незнайни българи написаха един от най-силните уроци по родолюбие в нашата история и той е когато сме обединени сме силни и никой не може да сломи волята ни, да отнеме свободата и вярата ни“.

Хванати за ръце жителите и гостите на Хасково извиха кръшно българско хоро в чест на Деня на Съединението.