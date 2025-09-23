От х:

Зов за помощ: 19-годишен от Хасково се нуждае от животоспасяваща операция

19-годишният Здравко Диянов Димитров от Хасково се нуждае от животоспасяваща операция.

Здравко завърши средното си образование в ПМГЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ в Хасково, със специалност „Компютърна техника и технологии“. Той е с чисто сърце, с усмивка, която топли и с мечти, които тепърва чакат да се сбъднат. Той мечтае да продължи напред – да учи, да се развива, да гради бъдеще.

„Но животът често изпитва най-светлите души. Когато беше само на 2 години, Здравко вече беше победител – премина през две тежки животоспасяващи операции на ларинкса. Сега, когато вярвахме, че пред него предстоят само радости, съдбата отново ни изправи пред най-голямото изпитание. Вместо студентска книжка, нашият син получи диагноза: Остра бъбречна недостатъчност“, информира майка му Анета Димитрова.

Днес той е принуден да прекарва три пъти седмично часове вързан за апарата за хемодиализа. Младостта му минава в болнична зала, но в очите му живее надеждата – че ще получи своя шанс за живот.

Този шанс е трансплантация в Истанбул, в болница „Газиосман Паша“. Донор ще бъде неговата майка. Единственото препятствие са средствата – 20 000 евро, които са непосилни за семейството.

„Затова днес се обръщаме към вас – хора с добри сърца. Молим за съпричастност, за подкрепа, за да върнем надеждата на нашето дете. Да му дадем правото да диша свободно, да мечтае, да твори, да живее!“, пише още майка му.

Дарителската сметка:

POSTBANK

BIK BPBIBGSF

IBAN BG 15 BPBI 7926 4067 9704 01

Здравко Диянов Димитров

Вече са организирани и благотворителни кампании.

Източник: Haskovo.NET

