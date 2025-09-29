Пътни полицаи отказаха подкуп, арестуваха трима пияни шофьори в региона

Полицаи от Хасково арестуваха почерпен водач, който се опитал да ги подкупи. Още двама нетрезви зад волана са задържани в други два случая в Хасково и Димитровград, съобщиха от полицията.

В събота, около 23,30 часа на улица „Марин Дринов“ в Хасково униформен патрул спрял за проверка лек автомобил „БМВ“. Колата се е шофирала от 56-годишен жител на Момчилград. В хода на контрола се е установило, че водачът е с наличие на 1,08 промила алкохол в издишания въздух. При съставяне на акта, водачът пуснал през отворения прозорец на служебния автомобил 2 банкноти по 50 лева с цел да осуети санкцията. Младши инспекторите Тодор Генчев и Ангел Иванов го арестували. По случая е образувано бързо производство.

Още два случая на пияни шофьори са регистрирани в областта.

Бързо производство е заведено на 26-ти в РУ Хасково. То е срещу 58-годишен, управлявал товарен автомобил „Ивеко“ по улиците на града след употреба на 2,07 промила алкохол. Отказал кръвни проби. Другият случай е от неделя в Димитровград. В 10,30 часа е проверен товарен „Мерцедес“, управляван от 53-годишен от Казанлък. Използваното техническо средство показало употреба на 2,29 промила алкохол в издишания въздух. Водачът е с полицейска мярка на задържане.