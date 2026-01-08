„Гората.бг“ подарява 20 000 фиданки в Хасково в събота

20 000 плодни, медоносни и паркови дръвчета подаряват на желаещите на 10 януари, събота, от 14:30 часа площад „Свобода“ в Хасково. Инициативата е на Гората.бг. и вече са наложи като традиционна

Ще се подаряват плодни дръвчета – ароматни дюли, вишни, кайсии – зарзали, ябълки (подложка), сливи жълта афъзка, череши (махалебки, диви), черници, бадеми, орехи и паркови и медоносни дръвчета – бряст, бели акации, лилави люляци, величествени чинари, дъб – вековен цер, бели брези, върби.

Повечето фиданки (млади дръвчета) са 40-150 см., оптимални за прихващане, подходящи и лесни за засаждане в различна среда.