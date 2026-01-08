В Деня на виното и любовта бракосъчетанията в Хасково отново ще са безплатни

Община Хасково ще направи специален жест към всички влюбени двойки по повод Деня на любовта. В празничния 14 февруари всички граждански бракове, сключвани в ритуалната зала на Община

Хасково, ще бъдат безплатни.

Заявленията за празничния ритуал се приемат в местната администрация. Първата влюбена двойка вече заяви желанието си да се превърне в семейство на 14 февруари 2026 години.

В Хасково сключването на безплатен граждански брак в Деня на Свети Валентин е традиция от

2017 година. От тогава до сега 65 двойки са създали семейства в Деня на виното и любовта.