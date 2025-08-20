От х:

Четвъртите „Дни на студентската поезия и проза“ събират млади творци от цялата страна

    За четвърта поредна година Народно читалище „Светлина-1926“ организира Дни на студентската поезия и проза, които да насочат вниманието на студентската общност към селските читалища, като съчетаят в себе си не само читалищна дейност, но и поезия, проза и туризъм.

    Те ще се проведат на 22 и 23 август във Въгларово и в Хасково и в тях ще се включат осем студенти от цялата страна, които се обучават в различни университети и специалности и имат подчертан интерес към поезията и прозата. 

    Младите творци ще са постоянно заедно, ще общуват помежду си, ще обменят идеи и ще участват в разнородни събития. Проявата се реализира със съдействието на програмата „Културни инициативи“ на Община Хасково.


    22 август, петък

    16:00 – Къща музей „Кирково училище“ – Хасково, ул. „Цар Освободител“ №10:
    Откриване на Дните на студентската поезия и проза и представяне на сборника с творби на участниците в Дните на студентската поезия и проза през 2024 г. с модератор
    Елена Димова

    17:00 – Образователен център „Пчелички“ – Хасково, ул. „Банска“ №9:
    Арт ателие на участниците в литературните дни с модератор Кристина Димова

    19:00 – Народно читалище „Светлина-1926“ – с. Въгларово:
    Творчески рецитал на участниците в Дните на студентската поезия и проза

    23 август, събота

    9:00 – Народно читалище „Светлина-1926“ – с. Въгларово:
    „Читалище мое, моя любов!“ – разговор за живота и делото на Станка Стоянова (1963-2025) с модератор Елена Димова
    10:00 – Местността „Аязмото“ – с. Въгларово:
    Творчески ателиета на участниците в литературните дни с модератори Ева Гочева и Светлана Николова

    14:00 – Местността „Аязмото“ – с. Въгларово:
    Арт ателие за креативно писане и рисуване на участниците в литературните дни с модератор Кристина Димова

    18:30 – Народно читалище „Светлина-1926“ – с. Въгларово:
    Връчване на наградите от Националния студентски литературен конкурс „Проф. д-р Асен Златаров – Аура“ и закриване на Дните на студентската поезия и проза.

    Източник: Haskovo.NET

