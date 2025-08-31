От х:

Предпразнично обновяват пътната маркировка в Хасково

    Работници на ОП "Екопрогрес" предпразнично обновяват пътната маркировка по основните булеварди в Хасково. 
    Това е за последен път преди очакваното застудяване, тъй като боята не хваща при ниска температура.
    Източник: Haskovo.NET

