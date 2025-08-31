Предпразнично обновяват пътната маркировка в Хасково

21
°C
Спорели Херкулес, Снежанка и Квазимодо кой е по-по-най. Херкулес, че бил най-силен на земята, Снежанка че била най-красива, а Квазимодо че бил най-грозен и ужасен. Докато си спорели покай тях минал един старец и след като чул техния спор им казал:
- Вижте сега, през 9 планини в 10-та има една старица, само тя мойе да каже кой какъв е в действителност.
Стигнали до на старицата бараката и пръв влезнал Херкулес, след малко излезнал и казал:
- Тя каза че аз съм наи-силният човек на земята!
След него влезнала Снежанка и не след дълго и тя излезнала и казала:
- Тя каза че аз съм на красива на земята.
Последен влезнал Квазимодо. Както другите и той излезнал съвсем скоро и чешейки се по главата попитал:
- Абе, кой беше тоя Мишо Шамара?
Животът е несигурен — яжте първо десерта. Анонимен
Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.
Анета Кутелова
038 536 277 038 536 555 038 536 554 - Реклама