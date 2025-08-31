Контактният център за деца и родители в Хасково събира за срещи петчленно семейство

В Центъра вече са се провели няколко срещи между деца и родители

Три деца и разделените им родители са сред ползвателите на Контактен център в Хасково. Пилотната за Хасковска област социална услуга започна да функционира през месец май. По проект "Виж ме, защити ме! Аз имам права!", който се изпълнява от Фондация „Х и Д Перспективи“, с финансиране от Фонд „Работилници за граждански инициативи“, бяха обучени специалистите и организирано пространството в центъра. В него сега се осъществяват срещите между деца и родители, които са в конфликтна ситуация или раздяла, припомни ръководителят на проекта Жана Талева.

Ползвателите на услуга в контактния център през август са две разделени двойки. Общо центъра ползват четири деца. Три от тях са от една фамилия. Те са на възраст между седем и 13 години и са разделени при двамата си родители, които не живеят заедно.

В центъра двете сестрички и братчето им се събират и имат възможност не само да се виждат с родителя, при когото не живеят, но и да поддържат контакт по между си, разказа Жана Талева.

В центъра получава подкрепа за осъществяване на контакт с биологичните си родители и момче, което е отнето от тях и настанено в приемно семейство. То е насочено за срещите от Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ в Хасково.

„Основната цел на тези контакти е освен да се поддържа емоционалната връзка между дете и родители и да се спазят правата на родителите да виждат момчето си и неговите- да не губи общуване с тях“, каза още Жана Талева. Ръководителят на проекта посочи този случай, като един от добрите примери за партньорство на екипа с останалите институции: Взаимодействаме за момента много добре с институциите, ангажирани с темата, заради която е създаден Контактния център, а именно да се осигури безплатно и сигурно пространство за деца и възрастни в период на конфликтна ситуация, в която се намират възрастните.

Освен позитивните моменти от работата на екипа вече четири месеца, ръководителят посочи, че се отбелязват и неуспехи в развоя на събитията при заявители. Такива са случите, при които единият от двамата родители подава заявление за ползване на услугата, но от другата страна не е получено такова заявление. Така на практика не може да се осъществи среща, защото според условията за ползване на услугата Контактен център, такава се случва след заявителство и подписване на договори от страна и на двамата родители, каза още Жана Талева.

Експертите, които работят в услугата, осъществяват взаимодействие и чрез предоставяне на недиректен контакт. Това на практика означава, че контактите между детето и родителя, с когото то не живее, се осъществяват по способа „пощенска кутия“. Чрез него родителят без визуален и директен контакт използва услугата, за да засвидетелства на детето си внимание и загриженост. Крайната цел тук е да подпомогнем процеса до достигане на общуване на живо и пряк контакт, разясни Жана Талева.

Екипът, който работи по проекта, продължава популяризиране на възможностите, които се предоставят в Контактен център, чрез публикации и преки срещи на място с хората от различни социални групи. Последната такава е била с жители на кв. “Република“ в Хасково. Тя се е осъществила с помощта на здравния медиатор там.Присъстващите са получили информация за безплатните социални услуги по проекта, условията за ползване и начините, по които могат да получат подкрепа, както и брошури с информация.

Какво представлява Контактният център за деца и родители?

Контактният център за деца е безопасно, неутрално и приятелско място, където децата на разделени семейства могат да прекарват времето си с родителя, с когото не живеят или с други членове на семейството. Това е място, посредством което се поставя като водеща потребността на децата.

Какви са целите на Контактния център?

Минимизира риска от излагане на детето на конфликтни, а понякога и рисковани за безопасността му ситуации. Помага на родителите, които са в конфликт, да регулират взаимоотношенията си и евентуално да се споразумеят.

Към кого са насочени услугите?

Към родители след раздяла, в процедура на развод или след развод, или при които има различни проблеми.