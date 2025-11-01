От х:

Заупокойна молитва за загиналите воини отслужиха пред паметника на Незнайния воин

    Ритуал-панихида организираха от хасковското военно формирование 52 740 за всички загинали воини. Пред паметника на Незнайния воин отец Златко отслужи заупокойна молитва на Архангелова задушница. Участие в ритуала взе и Духовият оркестър.

    Цветя пред паметника на Незнайния воин поднесоха областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова и кметът на Хасково Станислав Дечев. 

    Архангелова задушница се отбелязва в седмицата преди Архангеловден и е известна като Мъжка или Велика задушница. В миналото този ден е бил посветен на почитта към загиналите мъже в битките. Освен традиционното почитане на починалите близки и роднини, на този ден се отдава почит и на ангелите, защото според християнството те играят важна роля в живота ни. Седем на брой, всеки човек има свой ангел, начело с Архангел Михаил, който се смята за техен водач. Михаил пази душите и ги защитава от злото.
    Последни новини