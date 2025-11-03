13-годишен с мотопед пострада при челен удар в кола

13-годишно момче пострада при челна катастрофа с кола в харманлийското село Иваново, съобщиха от полицията. Инцидентът стана около 11:30 часа на 02.11.2025 г., до разклона за село Лешниково.

Тийнейджърът от Харманли подкарал мотопед „Априлия“ РС50. Поради несъобразяване със скоростта и релефа на пътя, детето навлязло в насрещното платно и се блъснало в предна дясна част на автомобила, управляван от 57-годишна харманлийка. Момчето е настанено в МБАЛ Хасково, без опасност за живота.

Водачите са тествани за употреба на алкохол и наркотици, като пробите са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.