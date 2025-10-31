Тракийци срещнаха учители, писатели и поети в навечерието на Деня на будителите

В навечерието на 1 ноември – Деня на народните будители се проведе среща между учители, писатели, поети, краеведи и хора на изкуството. Тя е традиционна и е по инициатива на Тракийското дружество „Георги Сапунаров“ в Хасково, по идея на Генералното консулство на България в турския град Одрин. Осъществи се в зала „Марица“ на Областна администрация.

В началото на срещата прозвуча химнът на народните будители. Поздравления към присъстващите отправи председателят на хасковското тракийско дружество Кирил Сарджев.

Той припомни, че първото честване на Деня на народните будители е през 1909 г., по идея на интелектуалци от Пловдив. По-късно тази мисъл се разраства и се белязва ден на будителите, който да събужда мисли към миналото и да поставя задачи към днешните будители.

Поздравления към съвременните будители отправи областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова. Тя поздрави гостите за високото отличие, което вчера бе връчено от Министерството на културата на представителен ансамбъл за народни песни и танци „Китна Тракия“ Хасково – престижна награда – грамота и плакет „За принос в развитието на културата“.

Музикален поздрав към днешните будители отправиха изпълнителите от Детски танцов състав „Пъстрица“ с художествен ръководител Иван Иванов и народната певица Йорданка Велева.