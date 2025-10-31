Спортни прояви в Хасково през почивните дни

Хасково ще бъде домакин на спортни прояви през почивните дни. Ще има футболен двубой, хандбални срещи и баскетболен мач.

СЪБОТА (01.11.2025 г.)

14:30 ч. – стадион „Хасково“: ОФК „Хасково“ – ФК „Секирово“ град Раковски – мъже „В“ група



НЕДЕЛЯ (02.11.2025 Г.)

10:00 ч. – спортна зала „Спартак“: ХК „Хасково“ – ХК „Панагюрище“ – Ж16 – Витоша/Тракия

11:10 ч. – спортна зала „Спартак“: ХК „Спортист“ – ХК „Сливница“ – Ж 16 – Витоша/Тракия

12:20 ч. – спортна зала „Спартак“: ХК „Свиленград“ – ХК „Хасково“ – Ж 16 – Витоша/Тракия

13:30 ч. – спортна зала „Спартак“: ХК „Панагюрище“ – ХК „Спортист“ – Ж 16 – Витоша/Тракия

14:40 ч. – спортна зала „Спартак“: ХК „Сливница“ – ХК „Свиленград“ – Ж 16 – Витоша/Тракия

18:00 ч. – спортна зала „Дружба“: БК „Хасково“ – „Политехника“ – София – ББЛ А група/ Запад А