Над 500 деца показват таланти на Арт фестивала „Фантазия“

    Над 500 деца от цялата страна ще се изявят на сцената на хасковското читалище „Заря“ в рамките на Арт фестивала „Фантазия“, а най-малкият участник е на 3 години.

    Фестът се провежда за 5-та поредна година, като обединява различни форми на изкуството – танцово, вокално, театрално, изобразително и литературно изкуство.  

    Конкурсната програма стартира тази сутрин, като през целия ден на сцената на читалището ще се изявяват танцьори. Утре до обяд също ще могат да се видят танци.

    В неделя следобед програмата продължава с вокални и музикални изпълнения. Междувременно във фойето на читалище „Заря“ ще бъде подредена и изложба от рисунки. Награждаване ще има и в двата дни.  

