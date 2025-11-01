Архангелова задушница е! Почитаме паметта на мъртвите си близки

Православната църква отбелязва Архангелова задушница днес. Десетки жители на Хасково отидоха на гробищата, за да отдадат почит на своите починали близки.

Архангелова задушница е последната за годината и е израз на християнската вяра в безсмъртието на душата и възкресението на мъртвите. Отбелязва се в съботата преди Архангеловден, който празнуваме на 8 ноември.

Традицията повелява на този ден да се посетят починалите близки на гробището. Трябва да се носят и подавки като жито, вино и питка, както и любимата храна на починалия. Житото символизира Възкресението на Христос. Хлябът и виното се приемат като символ на жертвата, която Христос е направил за спасение на човечеството. Подавката се приема с думите: „Бог да прости!"

На този ден не се яде и първата хапка от обредния хляб или питка. Тя се слага в земята в памет на починалите. Първата глътка вино също никога не се пие, а се изсипва на земята отново с думите: „Бог да прости!"

На трапезата, която се приготвя за мъртвите на гробището задължително се слагат седем ястия с благослов за предстоящите коледни пости.

На този ден може да се извърши и почистване на гроба. Освен преливането му с вода и вино, на него се пали свещ или тамян. Пламъкът на горящата свещ символизира безсмъртието на душата, а тамянът символизира чистотата на молитвите, които близките на починалите отправят в тяхна памет. Задължително на този ден на гробището се носят и цветя, които олицетворяват добродетелите на починалите.

Във всеки православен храм се отслужва литургия в памет на починалите.

На този ден не се върши никаква домакинска работа – не се пере, не се шие, не се чисти и не се пренасят дрехи. Жените особено внимават да не извършват подобни дейности, за да не „разсърдят“ душите на починалите. Според народното поверие, който работи на Архангелова задушница, ще носи тежест през цялата година. Денят е за размисъл, молитва и тишина. Не се устройват празненства, не се пие и не се вдига шум, особено на гробищата. Алкохолът и веселбата се смятат за неуважение към покойниците. Дори музика и песни са нежелателни – вместо това се пали свещ и се произнася молитва.

Забранено е да се карат хора, да се обиждат или да се говорят лоши думи – както за живи, така и за мъртви. Според традицията, злото слово в този ден „обръща“ покоя на душите и носи нещастие.