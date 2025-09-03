От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

28 °C

Хванаха шофьор без книжка и моторист с нередовна регистрация

Две бързи производства и два акта по Закона за движение по пътищата са образувани през денонощието, съобщиха от полицията. Производствата са заведени в участъка в Симеоновград срещу шофьор без книжка от града.

Рано сутринта на 2-ри той е проверен на улица „Роза“ от униформените служители, шофирайки лек автомобил „БМВ“. Те са установили две нарушения – отказ да бъде тестван повторно за употреба на наркотични вещества и поставени регистрационни табели, отговарящи на друго МПС.

В Димитровград служители са хванали непълнолетен с мотор, движещ се по булевард „Димитър Благоев“. „Хонда“-та е била без регистрационен номер и с неустановен номер на рама. На родителя на момчето на 16 години са съставени 2 акта.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Горещо ли ви е? Вижте как може да намалим жегата
Горещо ли ви е? Вижте как може да намалим жегата
WWF и БНР: Повече от 2 години Димитровград системно бива обгазяван от ТЕЦ 3
WWF и БНР: Повече от 2 години Димитровград системно бива обгазяван от ТЕЦ 3
Защо и как се създаде гражданското обединение Дишай, Димитровград
Защо и как се създаде гражданското обединение Дишай, Димитровград
Създаването на Димитровград
Създаването на Димитровград
Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
75 години Димитровград
75 години Димитровград
Над 20 години Бойко от смолянско носи коледния дух в Димитровград с коледни дръвчета за празника
Над 20 години Бойко от смолянско носи коледния дух в Димитровград с коледни дръвчета за празника
"Апартамент за купони" тормози живущите в димитровградски блок, чувстват се безсилни
"Апартамент за купони" тормози живущите в димитровградски блок, чувстват се безсилни
Кметът Иво Димов: На есен започва реалното изпълнение на проекта "Интелигентна медицина"
Кметът Иво Димов: На есен започва реалното изпълнение на проекта "Интелигентна медицина"

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Безводие в хасковски квартали и региона заради аварии и ремонти
Безводие в хасковски квартали и региона заради аварии и ремонти
преди 7 минути
Издирват за кражба 16-годишен познайник на полицията
Издирват за кражба 16-годишен познайник на полицията
преди 28 минути
Пиано бар под звездите, автокино и колоездене на 3-ти септември в Хасково
Пиано бар под звездите, автокино и колоездене на 3-ти септември в Хасково
преди 32 минути
Слънчево време и с температура до 36 градуса
Слънчево време и с температура до 36 градуса
преди 2 часа
Стефан Стамболов: „Защо ни е нам тази свобода…?“
Стефан Стамболов: „Защо ни е нам тази свобода…?“
преди 16 часа
Виртуозът Георги Андреев с уникален музикален спектакъл в родния Хасково на 7 септември
Виртуозът Георги Андреев с уникален музикален спектакъл в родния Хасково на 7 септември
преди 20 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Sting - I Wrote Your Name

Случаен виц

Стефан Стамболов: „Защо ни е нам тази свобода…?“
Пиано бар под звездите, автокино и колоездене на 3-ти септември в Хасково

Необходими са ви тихи дни, за да чуете себе си - индианска поговорка

Последни обяви

Случайна рецепта

Профитероли
Профитероли

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини