Хванаха шофьор без книжка и моторист с нередовна регистрация

Две бързи производства и два акта по Закона за движение по пътищата са образувани през денонощието, съобщиха от полицията. Производствата са заведени в участъка в Симеоновград срещу шофьор без книжка от града.

Рано сутринта на 2-ри той е проверен на улица „Роза“ от униформените служители, шофирайки лек автомобил „БМВ“. Те са установили две нарушения – отказ да бъде тестван повторно за употреба на наркотични вещества и поставени регистрационни табели, отговарящи на друго МПС.

В Димитровград служители са хванали непълнолетен с мотор, движещ се по булевард „Димитър Благоев“. „Хонда“-та е била без регистрационен номер и с неустановен номер на рама. На родителя на момчето на 16 години са съставени 2 акта.