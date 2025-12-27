От х:

Зелето поевтиня почти двойно на пазара в Хасково

    Зелето тип „кьосе“ поевтиня близо двойно на зеленчуковия пазар в Хасково. До миналата седмица, в сезона, когато се приготвя киселото зеле, цената за килограм беше 1,50 лева. Сега е паднала на 80 стотинки. Краставиците и доматите са се стабилизирали на цени от 3,50 лева за килограм. 

    Заради хубавото време на Стефановден стотици хасковлии оживиха зеленчуковото тържище и близкия битак, известен като „бабин пазар“. Там освен домашно приготвени храни се предлагат и и всевъзможни стоки - нови и втора ръка.

    Един от продавачите беше изложил и класически фотоапарат с лента - доста позабравена стока в дигиталния век.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (2)

    1
      Мо
      Моро
      6 0
      13:13, 27 дек 2025
      в Кауфланда картофи 60 ст.килото.На пазара тройно.А сега де.
      Отговор
    2
      12
      12тия
      5 -1
      13:21, 27 дек 2025
      Няколко пъти ми се случва на пазара да ме гледат в очите и да се опитат да ме излъжат ! Въвеждат по висока цена на стоката и ако мине номера ... Еми извинявайте ама не е приятно да те взимат за балама ! И веднъж случи ли се повече не отивам на въпросната маса ! Така ,че едно на ум на пазара !
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

