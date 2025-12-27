Зелето поевтиня почти двойно на пазара в Хасково

Зелето тип „кьосе“ поевтиня близо двойно на зеленчуковия пазар в Хасково. До миналата седмица, в сезона, когато се приготвя киселото зеле, цената за килограм беше 1,50 лева. Сега е паднала на 80 стотинки. Краставиците и доматите са се стабилизирали на цени от 3,50 лева за килограм.

Заради хубавото време на Стефановден стотици хасковлии оживиха зеленчуковото тържище и близкия битак, известен като „бабин пазар“. Там освен домашно приготвени храни се предлагат и и всевъзможни стоки - нови и втора ръка.

Един от продавачите беше изложил и класически фотоапарат с лента - доста позабравена стока в дигиталния век.