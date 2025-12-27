Ледената пързалка се препълни от посетители

Хубавото време на Стефановден препълни ледената пързалка в Хасково. Посетители не са липсвали и в предишните дни от Коледните празници.

Леденият атракцион е на спортния комплекс „Спартак“. Тази година пързалката отвори врати на 19 декември. Работи от 10 до 21 часа.

Всеки ден се провеждат по 6 сесии, на всеки четен час. Първата е в 10, а последната в 20 часа.

Цените не са променяни от миналата 2024 година.

Наемът на кънки остава 3 лева за час. Входът за една сесия е 3 лева за деца и младежи до 18 години. За по-възрастните входът е 6 лева.