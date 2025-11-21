От х:

Ученици от Езиковата гимназия посетиха печатница в Деня на четенето - България

    Ученици осми и девети клас от Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ посетиха една от хасковските печатници в Деня на четенето - България. Голяма част от учениците са членове на литературния клуб „Общество на живите поети“.

    За деня на четенето в Езиковата учениците проследиха историята на развитието на книгите, както и процеса на тяхното създаване в съвременното книгоиздаване.

    С поредица от лекции, беседи и посещение в печатницата учителите от гимназията провокираха интереса на учениците към книгите и изграждане на постоянни навици в четенето.

    Източник: Haskovo.NET

