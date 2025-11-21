В навечерието на Деня на християнското семейство Инър Уйл клуб Хасково, организира вдъхновяваща благотворителна инициатива, посветена на подпомагането на доброволческия „Спасителен клуб за Бъдеще – Хасково“. Събитието се състоя в ресторант „Орфей“ с водещ Гергана Георгиева и събра представители на Инър Уйл, Ротари клубовете от региона, както и много съмишленици, обединени от идеята за добротворство и подкрепа на младите доброволци. Благотворителната вечер премина под мотото „Дари и спаси, дом, гора, живот“, вдъхновено от мисията на клуба – да пази природата, да подпомага общността и да възпитава младите хора в отговорност и солидарност.

На събитието гостуваха: представители на Инър Уйл клуб Харманли с президент Румяна Братанова, представители на Инър Уйл клуб Димитровград с президент Деляна Иванова, членове на Ротари клуб „Хасково – Аида“, приятели от Ротари клуб „Хасково“ с президент Милена Налбантова, Паст Чеърмен Галя Апостолова. Тяхното присъствие подчерта силната подкрепа и сътрудничество между клубовете в региона. Доброволците от клуба активно участват в гасене на пожари в област Хасково, обучения на ученици за реакция при бедствия и извънредни ситуации, реализиране на проект „Чисто, без огън и дим“, разчистване и поддръжка на параклиса „Св. Марина“ край село Мандра. Тяхната дейност е важен принос за безопасността и образованието на местната общност. По време на благотворителната инициатива бяха събрани 1800 лева, които „Инър Уйл“ клуб Хасково дари на „Спасителен клуб за Бъдеще – Хасково“. Средствата ще подпомогнат бъдещи дейности на клуба.

Инър Уйл Хасково се включва и в световната инициатива, Международният ден за прекратяване на насилието срещу жени и момичета „Orange the World“ на 25.11.2025 г., когато съвместно с Община Хасково ще бъде оцветена Камбанарията в града в оранжев цвят.