Неделно хоро № 400 на мегдана в Орлово

За поредна седмица в хасковското село Орлово проведоха своето неделно хоро. Този път инициативата бе юбилейна под номер 400. Главни инициатори са народните изпълнители Динко Кичуков и Милка Кичукова, които са и основен двигател на местното Народно читалище “Васил Левски - 1927”.

Традицията в Орлово започва на 12 март 2018 г. Идеята в началото е скромна, но с времето се превръща в голяма традиция и организаторите решават да е всяка неделя. Дори и по време на ковид пандемията се провеждат издания.

“Единственото място в страната с такава традиция е Орлово. Още повече, че музиката се изпълнява на живо”, заяви секретарят на читалището Динко Кичуков.

Юбилейното издание бе съпроводено и от кулинарна изложба-конкурс. Жури бяха народните певци Тодор и Донка Кожухарови, които освен това бяха и гост изпълнители.

Гост музиканти бяха още младият гайдар от Манастир Ерай Халил и димитровградчанинът Николай Димитров, който свири на кларинет и саксофон.