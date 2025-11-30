От х:

Неделно хоро № 400 на мегдана в Орлово

    За поредна седмица в хасковското село Орлово проведоха своето неделно хоро. Този път инициативата бе юбилейна под номер 400. Главни инициатори са народните изпълнители Динко Кичуков и Милка Кичукова, които са и основен двигател на местното Народно читалище “Васил Левски - 1927”.

    Традицията в Орлово започва на 12 март 2018 г. Идеята в началото е скромна, но с времето се превръща в голяма традиция и организаторите решават да е всяка неделя. Дори и по време на ковид пандемията се провеждат издания. 

    “Единственото място в страната с такава традиция е Орлово. Още повече, че музиката се изпълнява на живо”, заяви секретарят на читалището Динко Кичуков. 

    Юбилейното издание бе съпроводено и от кулинарна изложба-конкурс. Жури бяха народните певци Тодор и Донка Кожухарови, които освен това бяха и гост изпълнители. 

    Гост музиканти бяха още младият гайдар от Манастир Ерай Халил и димитровградчанинът Николай Димитров, който свири на кларинет и саксофон. 

    Източник: Haskovo.NET

