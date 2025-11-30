Почитаме апостол Андрей

На 30 ноември православната църква почита паметта на апостол Андрей. Празникът е известен още като Андреевден. Светецът получава прозвището Първозвани, защото става първият от най-верните ученици на Христос и е с него до разпъването на кръста, вижда Възкресението и Възнесението на Исус.

Апостол Андрей се приема за покровител на моряците, рибарите, семейните хора, както и на всякакви действия и дейности, свързани с дълбините на водата. Вярващите се молят на него за защита на семейството, за успешно мореплаване и за добър улов. Момите също може да прочетат молитва и да поискат добър младоженец.

В българското народно предание се разказва, че светецът живеел в планината. Имал си нива, която го дарявала с всички земни блага. Веднъж обаче мечка изяла единственият вол, с който орял твърдата земя. Ядосал се Андрей и впрегнал мечката в ралото и от тогава светията станал господар на мечките.

Ето защо старите българи на 30 ноември празнували и Мечкинден.

Днес имен ден честват всички с имената Андрей, Андрея, Андреан, Андреана, Андриан, Андриян, Андриана, Андрес, както и в някои региони Еньо, Енчо, Ена.