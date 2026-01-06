Започна гласуването за Четвърти фотоконкурс „Хасково - светла коледна приказка“ 2025

Започна гласуването за най-красивите фотографии в Четвърти фотоконкурс „Хасково – светла коледна приказка“ 2025, съобщават от кметството. Заедно с 24 автори разказваме поредната светла коледна приказка на Хасково. Община

Хасково има удоволствието да Ви представи снимките, които рисуват светлите празнични дни и нощи на Хасково.

Разгледайте фотоалбума с прекрасни снимки, изпратени ни от фотографи-разказвачи на приказни истории и чрез гласуване в профилите на Община Хасково в социалните мрежи Фейсбук и Инстаграм определете Вашата любима снимка, призовават организаторите.

От днес до 24:00 часа на 11 януари 2026 (неделя) всеки от Вас може да подкрепи с реакция любимата си снимка. Фотографиите, събрали най-много реакции в двете социални мрежи ще спечелят наградите на публиката за:

 Любима снимка с най-много реакции във Фейсбук

 Любима снимка с най-много реакции в Инстаграм

И докато Вие гласувате в социалните медии, професионално жури, с председател Славян Костов, ще оцени всички фотографии и ще определи победителите в останалите категории:

 Най-красива украса на коледно дърво

 Най-красива снимка за празнична украса на обществено, парково или междублоково пространство, градина или двор.

 Най-красива украса на сграда- офис, търговски обект, обществена сграда, панорама на града и др.

 И домашните любимци празнуват Коледа

 Специална награда за най-ефектна снимка на празнични фойерверки

 Голямата награда на журито

 Наградата на Кмета на Община Хасково

Наградите са осигурени от Община Хасково, а победителите в две от категориите ще получат специални награди от фирма „Айко трейд“, която изработва красивите светлинни спектакли от фойерверки в небето на Хасково. Датата на церемонията по награждаването ще бъде обявена, след приключване на гласуването. Всички участници във фотоконкурса ще бъдат уведомени допълнително за часа и мястото на церемонията.

Може да видите снимките и да гласувате ТУК .