НАП започна проверки в пунктове за ГТП в Хасково за спекулативно завишени цени в евро

    НАП започна проверки в пунктове за годишни технически прегледи (ГТП) в Хасково за спекулативно завишени цени при въвеждане на еврото. В ранния следобед днес служителите на контролната институция инспектираха обект в сградата на бившата автошкола на Организацията за съдействие на отбраната (ОСО).

    Божана Илиева от дирекция "Комуницаии" в НАП заяви, че проверката в обекта не е по сигнал, а е рутинна с цел превенция по спазване на Закона за въвеждане на еврото в Република България. „В подобни обекти като този, в който се предлагат услуги, основно следим ценообразуването, тоест да няма спекулативно увеличение на цените.

    Представителят на пункта Николай Николов заяви, че от година и половина при тях няма промяна в цените. Уточни, че годишният технически преглед за лек автомобил, категория М1, е 90 лева или 46.02 евро.

    „Както стана ясно от собственика на обекта, той не е правил увеличение на предлаганите от него услуги през последните няколко месеца, което е една положителна тенденция. Надяваме се и приветстваме всички търговски лица, които не се възползват от въвеждането на еврото, за да увеличават рязко и необосновано цените на предлаганите от тях стоки и услуги. Факт е, че все по-малко стават откриваните нарушения от НАП“, каза Божана Илиева.

    Тя уточни, че от контролната институция правят непрекъснати инспекции. От началото на тази година досега са извършени над 1700 проверки в цялата страна. Повечето от тях са по сигнали, свързани с ценообразуване. В Хасково са инспектирани доста фитнес центрове. От началото на 2026 г. са инспектирани предимно услуги – фризьорски и козметични салони, паркинги, центрове за превод и легализация на документи. През декември 2025 г. на фокус бяха обектите за хранителни стоки. Повечето нарушения са свързани с ценообразуването, с двойното обозначаване на цените в касовите бележки, но те се броят на пръсти и вече почти няма такива.

    Минималната санкция при първо нарушение е 5000 лева, но при повторност максималната глоба е до 200 000 лева. „Като цяло бизнесът се старае да бъде коректен“, казаха от НАП.

    Подробности от проверката в пункта за ГТП – във видеото към публикацията. Занапред инспекциите ще бъдат съвместни със служители на КЗП.

    Източник: Haskovo.NET

