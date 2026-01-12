ОФК „Хасково“ стартира зимна подготовка. Коце Пеев отново на терена

Живко Желев изведе футболистите на ОФК „Хасково“ за първа тренировка по време на зимната пауза. Групата се запазва същата, каквато беше през есента. Няма нито новопривлечени, нито напуснали „Ямача“. Добрата новина е, че от днес наравно с останалите тренира и Костадин Пеев, който бе извън игра дълго време, заради възстановяване от контузия. Подготовката ще премине основно в Хасково. Голяма част от тренировките ще са на стадион „Младост“, за да се запази терена на градския стадион. Футболистите ще изиграят 3 контроли. Идната събота хасковлии ще играят с „Димитровград“. След това са проверките със „Загорец“ и с „Несебър“. До началото на пролетния полусезон „червено-белите“ ще изиграят и мач от турнира за купата на Аматьорската футболна лига.

Целите пред Желев и ръководството на ОФК „Хасково“ през пролетта ще бъдат обиграване на младите играчи и постигането на победи, които да им носят спокойствие и увереност.