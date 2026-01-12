От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

-1 °C

ОФК „Хасково“ стартира зимна подготовка. Коце Пеев отново на терена

Изображение 1 от 16
Покажи в галерия

    Живко Желев изведе футболистите на ОФК „Хасково“ за първа тренировка по време на зимната пауза. Групата се запазва същата, каквато беше през есента. Няма нито новопривлечени, нито напуснали „Ямача“. Добрата новина е, че от днес наравно с останалите тренира и Костадин Пеев, който бе извън игра дълго време, заради възстановяване от контузия. Подготовката ще премине основно в Хасково. Голяма част от тренировките ще са на стадион „Младост“, за да се запази терена на градския стадион. Футболистите ще изиграят 3 контроли. Идната събота хасковлии ще играят с „Димитровград“. След това са проверките със „Загорец“ и с „Несебър“. До началото на пролетния полусезон „червено-белите“ ще изиграят и мач от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. 

    Целите пред Желев и ръководството на ОФК „Хасково“ през пролетта ще бъдат обиграване на младите играчи и постигането на победи, които да им носят спокойствие и увереност. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Общинари обвинаха областния управител в тенденциозност, според д-р Стефка Здравкова става въпрос за некомпетентност от тяхна страна
    Общинари обвинаха областния управител в тенденциозност, според д-р Стефка Здравкова става въпрос за некомпетентност от тяхна страна
    преди 37 минути
    НАП започна проверки в пунктове за ГТП в Хасково за спекулативно завишени цени в евро
    НАП започна проверки в пунктове за ГТП в Хасково за спекулативно завишени цени в евро
    преди 3 часа
    Ралица Димитрова и Александра Заркова са фаворитите на публиката във фотоконкурса „Хасково – светла коледна приказка“
    Ралица Димитрова и Александра Заркова са фаворитите на публиката във фотоконкурса „Хасково – светла коледна приказка“
    преди 5 часа
    Анна-Мария Петкова стартира годината с шампионска титла в многобоя
    Анна-Мария Петкова стартира годината с шампионска титла в многобоя
    преди 5 часа
    Части от Свиленград и от Конуш с прекъсване на водата заради подмяна на водопровод и авария
    Части от Свиленград и от Конуш с прекъсване на водата заради подмяна на водопровод и авария
    преди 6 часа
    Хванаха двама дрогирани водачи и един без книжка
    Хванаха двама дрогирани водачи и един без книжка
    преди 7 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – HAUSER and Lara Fabian - Adagio LIVE at the Royal Albert Hall

    Случаен виц

    Части от Свиленград и от Конуш с прекъсване на водата заради подмяна на водопровод и авария
    НАП започна проверки в пунктове за ГТП в Хасково за спекулативно завишени цени в евро

    Който не казва истината за себе си, не може да казва истината и за другите. - Вирджиния Улф

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Руски есенен пирог
    Руски есенен пирог

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини