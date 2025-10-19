От х:

Около 10 % избирателна активност в Черногорово

    Започнаха частичните избори за кмет в Черногорово. Днес за вота в димитровградското село се борят двама кандидати. Това са Лидия Милева и Христина Статева. Двете претендентки за кметския пост стигнаха до балотаж, след като в първия тур преди седмица никоя от тях не успя да натрупа необходимите проценти, а третият кандидат отпадна от надпреварата. 

    От СИК номер 82 коментираха, че изборният ден е започнал нормално. Първият гласоподавател е пристигнал още в 07:02 часа. 

    За да няма натрупване пред вратата, са осигурени две тъмни стаички.

    Прави впечатление, че за час и половина само един избирател бе използвал машина, а останалите бяха попълнили хартиена бюлетина. 

    В селото се носи мълва, че се купуват гласове, никой обаче не си призна, след като бе запитан. Някои гласоподаватели само споделиха, че в магазините им дават храна на вересия, а други, че им предоставят не пари, а хранителни продукти. 

    Тази сутрин край избирателната секция имаше и цивилни полицаи, включително началникът на РУ – Димитровград. Дали обаче са установили нещо, ще стане ясно в близко бъдеще.   

    Източник: Haskovo.NET

