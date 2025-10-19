Литургия, водосвет и курбан за стогодишния юбилей на църквата в село Конуш

На 19-ти октомври Православната църква почита паметта на Свети Йоан Рилски. Храмов празник имаха днес в хасковското село Конуш. Празникът обаче бе по-специален. В хасковското село честваха и стогодишнината на църквата „Свети Йоан Рилски“.

Света литургия отслужиха архиерейският наместник на Хасковска духовна околия отец Георги Тодев и отец Никола Николов, който е свещеник в селото и освен това участва активно в ремонта на храма.

Църквата се напълни с миряни. Освен жители на Конуш, имаше и хора от села от региона, сред които Мандра, Орлово, Узунджово, Тракиец. Пристигнаха кметът на Хасково Станислав Дечев и заместник областният управител Митко Петров.

След литургията бе отслужен водосвет, а малко по-късно самодейците от читалище „Пробуда – 1925“ изпълниха песни.

За празника бе приготвен курбан, който бе раздаден за здраве.

Църквата в село Конуш има богата история. В нейния двор има няколко паметника на загинали във войни от началото и средата на миналия век. Наред с това интерес предизвика и оградата. Част от нея е направена от щикове, участвали в сражения през Балканската война.

През изминалите повече от 5 години църквата бе основно ремонтирана. Храмът получи нов купол и кръст. Вътрешният ремонт продължи до тази година. Много бяха дарителите. На всички тях благодарности днес изказаха отец Георги и отец Никола.