От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

17 °C

Частично спират водата в село Конуш заради смяна на водопровод

На 20 октомври 2025 година започва подмяна на водопровод на улица "Димитър Янков" в село Конуш, община Хасково, съобщават от ВиК Хасково. Това е причината за евентуални частични прекъсвания на захранването в района на строително- ремонтните работи.

Подмяната на 100 метра водопровод от етернит Ф-80 с ПВПЕ- Ф 90 се налага заради изключително лошото състояние на този участък от водопровода и честите аварии в района. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения, така също ще се монтира нова спирателна арматура и нови водомери, които ще са в нови съвременни шахти извън дворовете на абонатите.

По време на строително- ремонтните работи улица ,,Димитър Янков,,ще е затворена за движение от кръстовището с улица ,,Хан Кубрат,,. Подмяната на водопровода се извършва от ВиК Хасково съвместно с Община Хасково

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Наградиха най-добрите млади цигулари в конкурса „Проф. Недялка Симеонова“ 2025
Наградиха най-добрите млади цигулари в конкурса „Проф. Недялка Симеонова“ 2025
преди 49 минути
Курбан за здраве след приключване външния ремонт на църквата в Книжовник
Курбан за здраве след приключване външния ремонт на църквата в Книжовник
преди 2 часа
Литургия, водосвет и курбан за стогодишния юбилей на църквата в село Конуш
Литургия, водосвет и курбан за стогодишния юбилей на църквата в село Конуш
преди 6 часа
Около 10 % избирателна активност в Черногорово
Около 10 % избирателна активност в Черногорово
преди 7 часа
Слънчева неделя с температури между 11 и 18 градуса
Слънчева неделя с температури между 11 и 18 градуса
преди 9 часа
Дубълът на “Хасково” с нов успех в баскетболната “Б” група
Дубълът на “Хасково” с нов успех в баскетболната “Б” група
преди 22 часа

Препоръчано видео

img
Музика – HAUSER and Lara Fabian - Adagio LIVE at the Royal Albert Hall

Случаен виц

Литургия, водосвет и курбан за стогодишния юбилей на църквата в село Конуш
Наградиха най-добрите млади цигулари в конкурса „Проф. Недялка Симеонова“ 2025

Хубаво е човек да има крайна цел, към която да върви, но важното в крайна сметка си остава пътуването. Урсула Ле Гуин

Последни обяви

Случайна рецепта

Печени бутчета
Печени бутчета

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини