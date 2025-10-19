Частично спират водата в село Конуш заради смяна на водопровод

На 20 октомври 2025 година започва подмяна на водопровод на улица "Димитър Янков" в село Конуш, община Хасково, съобщават от ВиК Хасково. Това е причината за евентуални частични прекъсвания на захранването в района на строително- ремонтните работи.

Подмяната на 100 метра водопровод от етернит Ф-80 с ПВПЕ- Ф 90 се налага заради изключително лошото състояние на този участък от водопровода и честите аварии в района. Предвижда се подмяна на всички сградни водопроводни отклонения, така също ще се монтира нова спирателна арматура и нови водомери, които ще са в нови съвременни шахти извън дворовете на абонатите.

По време на строително- ремонтните работи улица ,,Димитър Янков,,ще е затворена за движение от кръстовището с улица ,,Хан Кубрат,,. Подмяната на водопровода се извършва от ВиК Хасково съвместно с Община Хасково