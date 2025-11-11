От х:

КНСБ-Хасково подкрепя увеличението на осигуровки, майчинство, пенсии и заплати, повечето бизнесмени са против

Ожесточени спорове и недоволство назря с предложените промени за увеличение на осигуровките с 2 процентни пункта, майчинството за втората година до 460 евро, пенсиите и минималната работни заплата до 620 евро в страната за 2026 г.

Позиция по темата изрази областният координатор на КНСБ в Хасково Веселин Тодоров, който е адвокат по професия. Той каза, че от Конфедерацията подкрепят повечето предложения за промяна, но има и такива, с които не са съгласни.

„По-увеличеният размер на осигурителните вноски би следвало да води до повече осигурителни права и по-висок размер на пенсията“, каза юристът и синдикалист. Той изрази положително становище за увеличение на всички плащания и на работните заплати. Според него има недофинансирани системи, включително и някои администрации, с които КНСБ работи – НАП, НОИ, Агенция „Социално подпомагане“, Инспекцията по труда. Съгласен е, че някои от администрации са „раздути“, като в тях работят и пенсионери, като в тази посока трябва да се въведат реформи. Категоричен е, че промените трябва да бъдат персонални и да се направят конкретни анализи.

Цялото изказване на Веселин Тодоров във видеото към публикацията.

Малко хора обаче са съгласни да коментират темата официално. Става дума за тези, които имат негативно мнение. Причината е в желанието да си спестят последващи тенденциозни проверки от страна на институции, с каквито са се сблъсквали в предходни ситуации след изразено публично мнение. В тази посока мнение изказаха някои счетоводители и бизнесмени, които смятат, че държавните администрации трябва да бъдат редуцирани, защото някои от тях са твърде „раздути“, а и е крайно време служителите да започнат сами да си плащат осигуровките, не да се поемат от държавата, както е сега.

„Докога държавата ще плаща осигуровките на държавните служители, които периодично получават надбавки и ДМС-та (допълнително материално стимулиране). Това не е солидарно спрямо частния сектор“, коментира счетоводител, пожелал анонимност.

Повечето бизнесмени от Хасково, с които коментирахме темата, са против увеличаване на осигуровките, които ще „бръкнат“ по-дълбоко и в джоба на работника, и в джоба на работодателя. Сред тях обаче имаше и мнение в подкрепа на исканите увеличения, защото според предприемача, повишението на удръжките ще осигури по-висока пенсия и ще окаже въздействие за намаляване на даването на пари под масата.

Икономистът Вера Жекова коментира, че увеличението на осигурителните вноски с 2 процентни пункта ще има своите последствия както за работещите, така и за работодателите.

ЗА РАБОТЕЩИТЕ:
Работещите ще имат по-малко пари, заради по-големите удръжки. Респективно това ще доведе до намалено потребление особено за стоки, които не са от първа необходимост. Респективно, това ще повлияе на бизнеса, който зависи от вътрешното търсене, а оттам ще се отчете спад в продажбите.

ЗА БИЗНЕСА:

За да се компенсира разликата, работодателите ще трябва да увеличат брутните заплати. Това ще повиши разходите за заплати, което може да намали конкурентноспособността. Може да последват и съкращения на част от персонала. Ще се стимулира „сивият сектор“, за да се „спести“ от плащане на данъци и осигуровки при реални заплати.

„Не мога отсега да кажа, но със сигурност ще има неща, от които ще трябва да спестим. Разбира се, че ще ударят частния сектор .Ще има съкращения. Ще има отлив на инвеститори от България, защото те ще прехвърлят производство си в други страни. Ще се увеличи „сивият сектор“. Изисква се политическа воля и административна реформа: оптимизация на държавната администрация, замразяване или намаляване на административни разходи, спиране на неефективни капиталови проекти, увеличаване на ДДС, но на така наречените „луксозни стоки““, коментира хасковлийката.

Какво точно ще се случи с предложените промени, предстои да видим. В тази посока продължават обсъждания на държавно ниво в търсене на компромиси.

РИОСВ Хасково е проверила три пъти ТЕЦ „Марица-3“ през октомври
На Свети Мина миряни изпълниха едноименния храм край Димитровград
Общини търсят автомобили за събиране на отпадъци и чистота
Авария на главен водопровод оставя част от Хасково без вода и днес
Арестуваха водач с 3,25 промила и трима дрогирани
Две момчета на 13 г. и двама мъже са хванати за кражби в Хасковско
Последни новини