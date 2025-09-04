Част от „Дружба-1“ е без вода заради ВиК авария

Част от хасковския квартал „Дружба-1“ е без вода заради ВиК авария. Повредата е на улица „Георги Кирков“, в участъка между спортна зала „Спартак“ и бившото ОСО.

Днес преди обед на място работеше екип на ВиК-Хасково. Служителите бяха разкопали част от асфалтовата настилка, за да разкрият дефектиралата тръба.

Заради ремонтните дейности е спряна водата за живеещите в района. Очакванията са аварията да бъде отстранена до края на деня и водоподаването да бъде възстановено.

Друг екип на водното дружество отстраняваше авария на улица „Захари Стоянов“ в хасковския квартал „Воеводски“.