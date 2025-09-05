От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

30 °C

Младите футболисти от Карлово спечелиха турнира „Богомил Попов“ в Хасково

Изображение 1 от 29
Покажи в галерия

    Приключи деветото издание на детския футболен турнир „Богомил Попов“ в Хасково. На стадиона в парк „Ямача“ днес се изиграха три сеещи. В решителния двубой за титлата един срещу друг излязоха тимовете на ФК „Хасково 1924“ и на Футболна академия „Карлово“. 

    Срещата бе равностойна и се стигна до дузпи. През първата част гостите от Карлово поведоха с попадение на Радослав Рачев. След паузата хасковлии изравниха с гол на Митко Димитров. 

    При дузпите състезателите от Карлово стигнаха до успеха. Възпитаниците на треньора Николай Иванов спечелиха с 1:3.

    Така триумфираха в турнира, посветен на известния хасковски треньор Богомил Попов. 

    В малкия финал ФК „Хасково“ с треньор Антон Попов победи „Свиленград 1921“ с 2:0 и се класира на трето място. 

    В битката за 5-то и 6-то място „Арда“ (Кърджали) победи с 5:3 след изпълнение на дузпи „Димитровград“. Редовното време на този мач завърши при резултат 2:2.

    Купата на шампионите връчи кметът на Хасково Станислав Дечев. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Известен историк представя в Хасково книга за единствената жертва на Съединението
    Известен историк представя в Хасково книга за единствената жертва на Съединението
    преди 2 часа
    В Хасково показаха „Богатството на Европа“ с музика, танци, инструменти и красиви костюми
    В Хасково показаха „Богатството на Европа“ с музика, танци, инструменти и красиви костюми
    преди 3 часа
    Освободиха от наказателна отговорност нападателите на тв екип
    Освободиха от наказателна отговорност нападателите на тв екип
    преди 3 часа
    Спор за ограда доведе до сбиване между съседи
    Спор за ограда доведе до сбиване между съседи
    преди 5 часа
    Празничните концерти в Хасково за Деня на града – 8 септември започват днес
    Празничните концерти в Хасково за Деня на града – 8 септември започват днес
    преди 5 часа
    Предимно слънчево и топло в петък
    Предимно слънчево и топло в петък
    преди 6 часа

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Rihanna - Friend Of Mine

    Случаен виц

    Издирват пиян водач на „Порше“, избягал при полицейска проверка в Хасковско
    Част от „Дружба-1“ е без вода заради ВиК авария

    Колкото е по-силен характера на човек, толкова повече той е склонен към непостоянство. - Стендал

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Скумрия с доматен сос на фурна
    Скумрия с доматен сос на фурна

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини