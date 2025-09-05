Младите футболисти от Карлово спечелиха турнира „Богомил Попов“ в Хасково

Приключи деветото издание на детския футболен турнир „Богомил Попов“ в Хасково. На стадиона в парк „Ямача“ днес се изиграха три сеещи. В решителния двубой за титлата един срещу друг излязоха тимовете на ФК „Хасково 1924“ и на Футболна академия „Карлово“.

Срещата бе равностойна и се стигна до дузпи. През първата част гостите от Карлово поведоха с попадение на Радослав Рачев. След паузата хасковлии изравниха с гол на Митко Димитров.

При дузпите състезателите от Карлово стигнаха до успеха. Възпитаниците на треньора Николай Иванов спечелиха с 1:3.

Така триумфираха в турнира, посветен на известния хасковски треньор Богомил Попов.

В малкия финал ФК „Хасково“ с треньор Антон Попов победи „Свиленград 1921“ с 2:0 и се класира на трето място.

В битката за 5-то и 6-то място „Арда“ (Кърджали) победи с 5:3 след изпълнение на дузпи „Димитровград“. Редовното време на този мач завърши при резултат 2:2.

Купата на шампионите връчи кметът на Хасково Станислав Дечев.