Издирват пиян водач на „Порше“, избягал при полицейска проверка в Хасковско

Издирват пиян водач, избягал при полицейска проверка в Хасковска област, съобщиха от полицията.

37-годишният харманлиец е управлявал лек автомобил „Порше“. В 2:40 часа снощи той е бил спрян за полицейска проверка в района на АМ „Марица“ за пътен възел към Тополовград.

Тест с дрегер отчел наличие на 1,55 промила алкохол в издишания въздух. Без да изчака края на проверката мъжът се качил в колата си и потеглил с автомобила си в посока София. В процес на издирване е по образуваното бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

Коментари в сайта (1)

  • 1
    Ха
    Хасковлия
    2 0
    11:26, 4 сеп 2025
    Ха какво става с тези патрулки 360 коня.
    Нямат бензин за да догонят Поршето ли.
    Та нали затова ги взеха.
    Отговор
