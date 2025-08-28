От х:

Курбан за здраве и благоденствие на димитровградчани дари кметът Иво Димов

    В навечерието на Празника на Димитровград – 2 септември, днес беше осветен курбан за здраве и благоденствие за местните жители.

    Архиерейският наместник отец Георги Тодев отслужи водосвет до църквата „Св. Димитър“.

    След поредица наводнения, сполетели община Димитровград през 2014 година, раздаването на курбан се превърна в традиционно събитие в празничния календар на Димитровград. Курбанът е лично дарение от кмета Иво Димов.

    Тази година събитието е в деня на Успение Богородично или Голяма Богородица по стар стил.

