Курбан за здраве и благоденствие на димитровградчани дари кметът Иво Димов

В навечерието на Празника на Димитровград – 2 септември, днес беше осветен курбан за здраве и благоденствие за местните жители.

Архиерейският наместник отец Георги Тодев отслужи водосвет до църквата „Св. Димитър“.

След поредица наводнения, сполетели община Димитровград през 2014 година, раздаването на курбан се превърна в традиционно събитие в празничния календар на Димитровград. Курбанът е лично дарение от кмета Иво Димов.

Тази година събитието е в деня на Успение Богородично или Голяма Богородица по стар стил.