Облачно, с ниска вероятност от валежи

Ще бъде облачно над цялата Хасковска област през целия ден. Вероятността от валежи е минимална. Температурите ще бъдат между 3 и 10 градуса.

В петък над страната вятърът ще е от север-североизток, в събота – от изток-североизток, предимно умерен. Ще преобладава облачно време и през първия ден на места ще има валежи от дъжд, в планините – от сняг. Значителни количества не се очакват.

В Предбалкана и по високите полета, главно в нощните и сутрешните часове, дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг. Тогава ще бъде и най-студено, с преобладаващи минимални температури между минус 2° и 3° и максимални – между 5° и 10°. В събота вероятността за валежи е малка. Слабо ще се затопли и дневните температури ще са между 7° и 12°.