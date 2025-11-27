Заснеха лешояд, кацнал на блок в хасковския квартал „Орфей“

Лешояд кацна на покрива на блок №20 в хасковския квартал „Орфей“, сигнализира читател на Haskovo.net.

Присъствието на птицата в градска среда е изключително рядко явление, коментираха хасковлии.

„Това е белоглав лешояд, млада птица“, коментира председателят на БДЗП в Хасково Стойчо Стоев. Той поясни, че едрата древна граблива птица е защитен вид и е вписана в Червената книга на България.

Каза, че в късната есен все още има млади птици, които мигрират, при което те правят дълги скитания и ходят до Африка, Близкия Изток, Иран, Ирак. Обикновено спират, където има други лешояди в нашите колонии в Маджарово и Студен кладенец при другарите да се хранят и почиват. В лошото време обаче вероятно птицата е била принудена да кацне на блока, защото обикновено полетът им е труден поради липсата на въздушни потоци. Има вероятност лешоядът да не е ял дълго време и да не му стигат силите да продължи.

По думите на Стойчо Стоев, служители на РИОСВ-Хасково са направили опит да уловят птицата, но неуспешно, което подсказва, че тя все още има сили.

„Лешоядът не е опасен в градска среда. Те не могат да убиват жива плячка, не могат да убиват и малки животни. Хранят се само с умрели животни, за разлика от соколите, ястребите, орлите“, каза Стойчо Стоев.

Той уточни, че преди години лешоядът бе на изчезване в Източните Родопи. За последните 30 години, благодарение на усилията на БДЗП популацията на птиците от 15 двойки се увеличи на над 130 двойки, но все още са застрашени от изчезване.