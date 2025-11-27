От х:

Заснеха лешояд, кацнал на блок в хасковския квартал „Орфей“

    Лешояд кацна на покрива на блок №20 в хасковския квартал „Орфей“, сигнализира читател на Haskovo.net.

    Присъствието на птицата в градска среда е изключително рядко явление, коментираха хасковлии.

    „Това е белоглав лешояд, млада птица“, коментира председателят на БДЗП в Хасково Стойчо Стоев. Той поясни, че едрата древна граблива птица е защитен вид и е вписана в Червената книга на България.

    Каза, че в късната есен все още има млади птици, които мигрират, при което те правят дълги скитания и ходят до Африка, Близкия Изток, Иран, Ирак. Обикновено спират, където има други лешояди в нашите колонии в Маджарово и Студен кладенец при другарите да се хранят и почиват. В лошото време обаче вероятно птицата е била принудена да кацне на блока, защото обикновено полетът им е труден поради липсата на въздушни потоци. Има вероятност лешоядът да не е ял дълго време и да не му стигат силите да продължи. 

    По думите на Стойчо Стоев, служители на РИОСВ-Хасково са направили опит да уловят птицата, но неуспешно, което подсказва, че тя все още има сили.

    „Лешоядът не е опасен в градска среда. Те не могат да убиват жива плячка, не могат да убиват и малки животни. Хранят се само с умрели животни, за разлика от соколите, ястребите, орлите“, каза Стойчо Стоев.

    Той уточни, че преди години лешоядът бе на изчезване в Източните Родопи. За последните 30 години, благодарение на усилията на БДЗП популацията на птиците от 15 двойки се увеличи на над 130 двойки, но все още са застрашени от изчезване.

    Източник: Haskovo.NET

