Изящно коледно дърво, изработено от деца, беше продадено благотворително

    Деца, родители и служители от Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в Хасково изработиха прекрасно коледно дърво, което те нарекоха „Коледно чудо“. Богато украсената дървена конструкция е изпълнена с играчки за елха и създава невероятно коледно настроение.

    Арт-инсталацията вече намери своя собственик, а със средствата ще бъде подпомогнат Христо Трендафилов, който се бори за живота си. Той е баща на едно от децата, които намират подкрепа в Дневния център.

    „Коледното чудо“ е закупено от известен ресторант в центъра на Хасково и вече може да бъде разгледано на място от всички гости на заведението. По сметката на Христо Трендафилов вече са преведени 1000 лева, които са платени за дървото. Минималната цена, която от ДЦПДУТС – Хасково бяха определили за красовото коледно дърво беше 850 лева.
    Дарителската акция в подкрепа на Христо, който се бори за живота си продължава. Той се нуждае спешно от нова трансплантация на бъбрек.

    Дарителска сметка е:

    Христо Вълчев Трендафилов
    IBAN: BG96BPBI817010Y3789401
    BIC: BPBIBGSF.

    За повече информация: ДЦПДУТС – Хасково на адрес: ул. „Цар Страшимир“ № 39, град Хасково ДЦПДУТС-Хасково,

    Тел.: 038 585 296.

    Организаторите благодарят на собственика на ресторанта за проявената щедрост, както и на всички които са се включили или предстои да се включат в благотворителната акция!

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини