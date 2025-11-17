От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

Доц. Иван Илиев изнесе лекция в Езиковата гимназия за развитието и значението на книгата през Средновековието

Изображение 1 от 14
Покажи в галерия

    Историкът доц. Иван Илиев изнесе лекция в Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково за развитието и значението на книгата през вековете и нейното значение през българското Средновековие. Лекцията предизвика голям интерес сред учениците, които проследиха развитието на книгата от папирусите и пергаментите през слитъците, до съвременните книги.

    Специално внимание беше отделено на запазените български книги от Средновековието. 

    Доц. Иван Илиев е преподавал в университети в България, Турция, Руската федерация, Южна Корея и др. В момента е преподавател по история в ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ в Хасково. Лекцията е част от седмицата на четенето в Езиковата гимназия в Хасково, с която ще бъде отбелязан Световният ден на четенето – 21 ноември.

    Още по темата във видеото към статията:

      

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    Хасково отпразнува Деня на независимостта
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Сесия на общински съвет Хасково
    Хасково е красив град.
    Хасково е красив град.
    Хасково и Аида от високо.
    Хасково и Аида от високо.

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    ОУ „Христо Смирненски“ с още беседи за толерантност като мярка срещу насилието и агресията
    ОУ „Христо Смирненски“ с още беседи за толерантност като мярка срещу насилието и агресията
    преди 19 минути
    Прибират палмите от центъра на Хасково
    Прибират палмите от центъра на Хасково
    преди 59 минути
    Мартин Бъчваров и Хелена Стойкова са новите принц и принцеса на Езиковата гимназия
    Мартин Бъчваров и Хелена Стойкова са новите принц и принцеса на Езиковата гимназия
    преди 4 часа
    Нови 26 жилищни блока в Хасково ще бъдат санирани
    Нови 26 жилищни блока в Хасково ще бъдат санирани
    преди 4 часа
    7 нарушители на пътя са заловени за три дни в Хасковско
    7 нарушители на пътя са заловени за три дни в Хасковско
    преди 6 часа
    Полицаи арестуваха петима в региона за притежание на наркотици, сред тях и жена на 66 години
    Полицаи арестуваха петима в региона за притежание на наркотици, сред тях и жена на 66 години
    преди 6 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Post Malone - I Had Some Help (feat. Morgan Wallen)

    Случаен виц

    Нови 26 жилищни блока в Хасково ще бъдат санирани
    ОУ „Христо Смирненски“ с още беседи за толерантност като мярка срещу насилието и агресията

    Когато опознаеш себе си, не използвай това свое познанство за отправна точка към целия свят. - Александър Велики

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Здравословен хот дог със зеле
    Здравословен хот дог със зеле

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини