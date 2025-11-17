Доц. Иван Илиев изнесе лекция в Езиковата гимназия за развитието и значението на книгата през Средновековието

Историкът доц. Иван Илиев изнесе лекция в Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково за развитието и значението на книгата през вековете и нейното значение през българското Средновековие. Лекцията предизвика голям интерес сред учениците, които проследиха развитието на книгата от папирусите и пергаментите през слитъците, до съвременните книги.

Специално внимание беше отделено на запазените български книги от Средновековието.

Доц. Иван Илиев е преподавал в университети в България, Турция, Руската федерация, Южна Корея и др. В момента е преподавател по история в ПГМЕТ „Стойчо и Кица Марчеви“ в Хасково. Лекцията е част от седмицата на четенето в Езиковата гимназия в Хасково, с която ще бъде отбелязан Световният ден на четенето – 21 ноември.

