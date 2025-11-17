От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

14 °C

ОУ „Христо Смирненски“ с още беседи за толерантност като мярка срещу насилието и агресията

Изображение 1 от 13
Покажи в галерия

    Превантивна мярка срещу насилието и агресията сред учениците е толерантността. За пореден път се проведоха беседи по темата в хасковското ОУ „Христо Смирненски“.

    „Благодарение на ученическата общност и преподавателите, ОУ „Христо Смирненски“ е едно от най-толерантните училища в град Хасково“, каза директорът Силвия Траилова.

    Представители на училището и Детска педагогическа стая към ОДМВР – Хасково запознаха седмокласниците с това колко е важно да приемаш различията на другите и как можем да живеем в хармония, въпреки че не сме еднакви.

    Учениците изказаха мнението си за това какво означава да си толерантен, а някои от тях дадоха конкретни примери. Споделиха по какъв начин биха си решили недоразуменията. След като осъзнаха колко ценно е да приемаме другите, раздадоха и информационни материали, изработени от ученици.

    Всички класове изработиха материали, посветени на специалния ден. Децата усетиха духа на събитието, показаха своите умения и осъзнаха необходимостта да бъдат по-добри и по-сплотени.

    Инициативата е част от превантивните дейности с представители на други звена в общността.   

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Отбелязаха Международния ден на толерантността в Димитровград
    Отбелязаха Международния ден на толерантността в Димитровград

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Прибират палмите от центъра на Хасково
    Прибират палмите от центъра на Хасково
    преди 59 минути
    Доц. Иван Илиев изнесе лекция в Езиковата гимназия за развитието и значението на книгата през Средновековието
    Доц. Иван Илиев изнесе лекция в Езиковата гимназия за развитието и значението на книгата през Средновековието
    преди 1 час
    Мартин Бъчваров и Хелена Стойкова са новите принц и принцеса на Езиковата гимназия
    Мартин Бъчваров и Хелена Стойкова са новите принц и принцеса на Езиковата гимназия
    преди 4 часа
    Нови 26 жилищни блока в Хасково ще бъдат санирани
    Нови 26 жилищни блока в Хасково ще бъдат санирани
    преди 4 часа
    7 нарушители на пътя са заловени за три дни в Хасковско
    7 нарушители на пътя са заловени за три дни в Хасковско
    преди 6 часа
    Полицаи арестуваха петима в региона за притежание на наркотици, сред тях и жена на 66 години
    Полицаи арестуваха петима в региона за притежание на наркотици, сред тях и жена на 66 години
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Концерти – Lady Gaga Mayhem on The Beach 4k ULTRA HD

    Случаен виц

    Доц. Иван Илиев изнесе лекция в Езиковата гимназия за развитието и значението на книгата през Средновековието
    Прибират палмите от центъра на Хасково

    Човек не е остарял, докато съжалението не замени мечтите му. - Джон Баримор

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Плодова салата с нар
    Плодова салата с нар

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини