ОУ „Христо Смирненски“ с още беседи за толерантност като мярка срещу насилието и агресията

Превантивна мярка срещу насилието и агресията сред учениците е толерантността. За пореден път се проведоха беседи по темата в хасковското ОУ „Христо Смирненски“.

„Благодарение на ученическата общност и преподавателите, ОУ „Христо Смирненски“ е едно от най-толерантните училища в град Хасково“, каза директорът Силвия Траилова.

Представители на училището и Детска педагогическа стая към ОДМВР – Хасково запознаха седмокласниците с това колко е важно да приемаш различията на другите и как можем да живеем в хармония, въпреки че не сме еднакви.

Учениците изказаха мнението си за това какво означава да си толерантен, а някои от тях дадоха конкретни примери. Споделиха по какъв начин биха си решили недоразуменията. След като осъзнаха колко ценно е да приемаме другите, раздадоха и информационни материали, изработени от ученици.

Всички класове изработиха материали, посветени на специалния ден. Децата усетиха духа на събитието, показаха своите умения и осъзнаха необходимостта да бъдат по-добри и по-сплотени.

Инициативата е част от превантивните дейности с представители на други звена в общността.