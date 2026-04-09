Драстичен скок в цената на доматите в Хасково само броени дни преди Великденските празници изненада жителите на областния град, които традиционно разчитат на регионалния Зеленчуков пазар за своите покупки.

Проверка в началото на тази седмица на тържището показа, че червеният зеленчук се продава на цени, вариращи от 3 евро до рекордните 4,80 евро за килограм, което го превръща в почти луксозна стока за трапезата. Според местните търговци основната причина за този ценови шок не е в надценките по веригата у нас, а в сериозното поскъпване на продукцията, идваща от гръцките производители. Прогнозите на пазара са песимистични, като се очаква със засилването на празничното пазаруване цените да продължат да се катерят нагоре до самото Възкресение Христово.

Наред с доматите, вниманието на купувачите е насочено и към другите задължителни продукти за празника, като яйцата също бележат разлики в ценовите нива в района на пазара. На самия Зеленчуков пазар те се предлагат по 30 цента за брой, докато в малките търговски обекти в непосредствена близост потребителите могат да намерят по-изгодни предложения от 25 и 27 цента, в зависимост от размера.

Въпреки високите цени, търсенето на продукти за традиционните курабии и козунаци остава високо, тъй като хасковлии не се отказват от подготовката за светлия празник. Любопитен детайл от сергиите е присъствието на екзотични плодове като грозде от Перу и дори дини, които допълват асортимента, но основният фокус на хората остава върху скъпите зеленчуци и подготовката за великденската трапеза.