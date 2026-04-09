Драстичен скок в цената на доматите в Хасково

    Драстичен скок в цената на доматите в Хасково само броени дни преди Великденските празници изненада жителите на областния град, които традиционно разчитат на регионалния Зеленчуков пазар за своите покупки.

    Проверка в началото на тази седмица на тържището показа, че червеният зеленчук се продава на цени, вариращи от 3 евро до рекордните 4,80 евро за килограм, което го превръща в почти луксозна стока за трапезата. Според местните търговци основната причина за този ценови шок не е в надценките по веригата у нас, а в сериозното поскъпване на продукцията, идваща от гръцките производители. Прогнозите на пазара са песимистични, като се очаква със засилването на празничното пазаруване цените да продължат да се катерят нагоре до самото Възкресение Христово.

    Наред с доматите, вниманието на купувачите е насочено и към другите задължителни продукти за празника, като яйцата също бележат разлики в ценовите нива в района на пазара. На самия Зеленчуков пазар те се предлагат по 30 цента за брой, докато в малките търговски обекти в непосредствена близост потребителите могат да намерят по-изгодни предложения от 25 и 27 цента, в зависимост от размера.

    Въпреки високите цени, търсенето на продукти за традиционните курабии и козунаци остава високо, тъй като хасковлии не се отказват от подготовката за светлия празник. Любопитен детайл от сергиите е присъствието на екзотични плодове като грозде от Перу и дори дини, които допълват асортимента, но основният фокус на хората остава върху скъпите зеленчуци и подготовката за великденската трапеза.

    Източник: Haskovo.NET

    Коментари в сайта (4)

    • 1
      До
      дончо патладжана
      4 0
      18:44, 9 апр 2026
      Да си ги ядът те!!!маруля ще ям аз.
      Отговор
    • 2
      Мд
      Мда
      1 -1
      19:12, 9 апр 2026
      В клуба на богатите е така.1 лев равен на 1евро .пет лева домати декември пет евро домати сега.Разни комисии депутати и хибридни бръснато краки войници казаха че няма повишаване на цените.Да няма просто 5 лева станаха 5евро.Само заплатите от 1000 лева станаха 500 евро.Но няма нищо народа искаше просперитет на сега просперитет.
      Отговор
    • 3
      Ли
      лили
      1 0
      19:21, 9 апр 2026
      Нали като са толкова скъпи,хората няма да ги купуват.Ще си стоят на сергията и ще изгният.Явно някои ги купуват.
      Отговор
      • Пъ
        Пъпеша
        1 0
        19:25, 9 апр 2026
        То проблема да беше само в доматите ми краставиците яйцата месото.Но има спасение руколата израстна овцете пасат трева и гласуват под строй после псуват но файда никаква
    Митко Генов и Кайра Алексиева с втори места на тенис турнира в Хасково
    преди 2 часа
