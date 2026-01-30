От х:

Откриха реновираната сграда на пожарната служба в Димитровград

    С официална церемония днес бе открита обновената сграда на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Димитровград. Събитието събра представители на държавната и местната власт, както и ръководството на пожарната служба. 

    сградата преди ремонта

    сградата след ремонта

    Инвестицията в обновяването на сградата е на стойност 1 167 084.37 лв., част от изпълнените дейности са топлоизолация, енергоефективна климатизация, смяна на дограма, соларни панели за електричество и реновиране на вътрешни пространства, както с това  да се достигне 90% енергийно спестяване.

    Сред официалните гости бяха министърът на вътрешните работи Даниел Митов, кметът на община Димитровград Иво Димов, областният управител на област Хасково Стефка Здравкова, директорът на Главна дирекция ПБЗН главен комисар Александър Джартов, директорът на РДПБЗН – Хасково старши комисар Митко Чакалов, директорът на ОДМВР – Хасково старши комисар Мирослав Христов и временно изпълняващият длъжността началник на службата в Димитровград главен инспектор Владимир Дамянов.

    Кметът Иво Димов подчерта, че пожарната служба в Димитровград е неразделно свързана с развитието на града още от създаването му.

    „Пожарната служба е създадена само година след основаването на Димитровград – през 1948 година. Оттогава до днес тя работи неуморно за предотвратяване на аварии, пожари и бедствия“, заяви градоначалникът.

    Той припомни редица критични ситуации през годините, в които професионализмът и смелостта на огнеборците са предотвратили сериозни последици – включително случаи с множество пожари вследствие на силни ветрове и скъсани електропроводи, както и пожари в големи административни сгради.

    Кметът отбеляза и успехите на младите доброволци в програмата „Млад огнеборец“, които печелят национални отличия.

    Министърът на вътрешните работи Даниел Митов заяви, че обновяването на сградата е пример за добра координация между централната и местната власт.

    „Подобни неща стават, когато има добра координация между местните и централните власти. Когато мерките са ясно приоритизирани, проектите се случват навреме“, подчерта министърът.

    Той изрази специална благодарност към служителите на пожарната, като подчерта уникалната им роля в обществото:

    „Това е служба, в която хората тичат към опасността, когато други бягат от нея. Всяко дежурство крие риск и затова заслужавате уважение и признателност.“

    Министърът допълни, че държавата има ангажимент да осигурява по-добри условия и оборудване, за да бъдат защитени самите огнеборци.

    По думите на министъра, това е третата открита сграда на пожарната в последните месеци, реализирана по Механизма за възстановяване и устойчивост, като предстои обновяването на още обекти в страната.

    Той благодари на кмета Иво Димов за активната подкрепа и съдействие проектът да бъде реализиран успешно като му връчи плакет от МВР.

    Церемонията завърши с пожелания към пожарникарите за здраве, късмет и повече дни „в готовност, отколкото в реагиране“.

    Източник: Haskovo.NET

